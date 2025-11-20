Proposte, interrogazioni e sicurezza: La Tua Mornago chiede risposte al Comune

Un aggiornamento su opere e progetti in sospeso, proposte per migliorare la comunicazione Comune-Cittadino e il tema della sicurezza a seguito di una serie di effrazioni.

La Tua Mornago presenta un pacchetto di mozioni, interrogazioni e proposte per il Comune, da discutersi nel primo Consiglio Comunale utile.

“Partendo dalle proposte”, spiegano i consiglieri, “abbiamo deciso di presentare mozioni per concretizzare due punti del nostro programma elettorale, volti a rafforzare la comunicazione Comune-Cittadino: si tratta della creazione di un canale WhatsApp, uno strumento gratuito, già in uso altri comuni, e che permetterebbe di agevolare le comunicazioni verso i cittadini che utilizzano meno o non utilizzano i canali social, ad oggi principale mezzo usato dalla nostra amministrazione. Un altro punto riguarda la richiesta che le riunioni del Consiglio Comunale, che già viene registrato, siano rese fruibili in diretta streaming, per favorire la partecipazione di cittadini interessati, ma che hanno difficoltà e presenziare nelle date e negli orari in cui le sedute si svolgono”.

“Per quanto riguarda le interrogazioni”, continuano i consiglieri nella nota, “sono secondo noi importanti per ricevere aggiornamenti sull’avanzamento di alcune opere e progetti di cui non si parla più da troppo tempo, sintomo che la loro concretizzazione non sta andando secondo i piani originari: si tratta dei campetti sportivi accanto al supermercato Tigros, la piazza di Crugnola che si dilunga da quasi cinque anni senza che nessun cantiere sia ancora partito e la Ciclovia della Valbossa, un’opera di cui il nostro Comune è capofila, ma di cui non ci sono notizie da quasi due anni. Anche in questo caso è importante essere coinvolti ed eventualmente coinvolgere la cittadinanza, vogliamo capire perché non vi sia stato alcun avvio dei lavori”.

“Per ultimo, anche a seguito di recenti fatti di cronaca molto spiacevoli, con una serie di effrazioni e furti in abitazioni nel territorio del nostro Comune, vogliamo poter parlare di sicurezza in un punto dedicato del primo Consiglio utile, per valutare le iniziative da prendere, sia eventualmente in sinergia con le forze dell’ordine, che valutando azioni rivolte ai cittadini come potrebbe essere un sistema di controllo di vicinato“.

“Insomma, le cose da fare ci sembrano molte: questo spunto vuole essere un primo contributo, ma continueremo a lavorare per il nostro Comune dai banchi dell’opposizione perché è quello di cui Mornago ha bisogno”.