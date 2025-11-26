Raccolta di giocattoli della Croce Rossa di Varese: “Aiutiamo Babbo Natale a non lasciare indietro nessuno”

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana promuove anche quest’anno la tradizionale raccolta di giocattoli destinata ai bambini e ai ragazzi (0-17 anni) delle famiglie in difficoltà seguite sul nostro territorio.

Un’iniziativa che unisce solidarietà, comunità e l’impegno condiviso di donare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Un giocattolo non è mai soltanto un regalo: è un gesto capace di raggiungere i bambini nei momenti più delicati,

una presenza che li fa sentire visti, protetti, importanti, un modo semplice ma concreto per far arrivare un po’ di magia anche dove il Natale rischia di essere più silenzioso.

Dove e quando donare

La raccolta sarà attiva dal 29 novembre al 14 dicembre nei seguenti punti:

• Sede CRI Varese – Via J. H. Dunant 2 dalle 9.00 alle 18.00

• Gazebo CRI nei mercatini natalizi:

• 29 novembre – Varese, Piazza del Podestà

• 30 novembre – comune di Gazzada

• 8 dicembre – Masnago

Sono più che graditi giocattoli nuovi oppure usati in ottimo stato, adatti a bambini e ragazzi da 0 a 17 anni.

Ogni gesto, anche il più piccolo, può fare una grande differenza.

Un invito alla comunità

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana invita cittadini, famiglie, scuole e realtà del territorio a partecipare a questa iniziativa, che ogni anno permette di raggiungere molte famiglie e di portare un momento di gioia in case dove spesso le preoccupazioni hanno il sopravvento.