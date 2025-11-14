“Rinascerò come stella”: a Barasso la mostra d’arte di Elisabetta Pieroni contro la violenza di genere

Sarà la sala comunale “Sen. Pio Alessandrini” di Barasso, in viale Roma 26, a ospitare la mostra d’arte “Rinascerò come stella”, personale dell’artista Elisabetta Pieroni, dedicata al tema della non violenza e del rispetto delle donne. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Barasso, si terrà dal 22 al 30 novembre.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 22 novembre alle ore 17.00, con la presentazione a cura di Gianluca Piotti e un intervento poetico di Diletta Lombardo, che accompagneranno il pubblico in un percorso di riflessione profonda attraverso immagini e parole.

La mostra sarà aperta con i seguenti orari:

Domenica 23 e 30 novembre: 10:00–12:30 e 16:00–18:30

Mercoledì 26 novembre: 17:00–18:00

Giovedì 27 e venerdì 28 novembre: 11:00–13:00

Sabato 29 novembre: 10:00–12:00 e 16:00–18:30

L’ingresso è libero.