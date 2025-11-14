Varese News

Tempo Libero

Barasso

“Rinascerò come stella”: a Barasso la mostra d’arte di Elisabetta Pieroni contro la violenza di genere

Dal 22 al 30 novembre, un’esposizione per riflettere attraverso l’arte. Inaugurazione sabato 22 con interventi poetici e presentazione critica

Generico 10 Nov 2025
Mostre

22 Novembre 2025 - 30 Novembre 2025

Sarà la sala comunale “Sen. Pio Alessandrini” di Barasso, in viale Roma 26, a ospitare la mostra d’arte “Rinascerò come stella”, personale dell’artista Elisabetta Pieroni, dedicata al tema della non violenza e del rispetto delle donne. L’esposizione, patrocinata dal Comune di Barasso, si terrà dal 22 al 30 novembre.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 22 novembre alle ore 17.00, con la presentazione a cura di Gianluca Piotti e un intervento poetico di Diletta Lombardo, che accompagneranno il pubblico in un percorso di riflessione profonda attraverso immagini e parole.

La mostra sarà aperta con i seguenti orari:

Domenica 23 e 30 novembre: 10:00–12:30 e 16:00–18:30
Mercoledì 26 novembre: 17:00–18:00
Giovedì 27 e venerdì 28 novembre: 11:00–13:00
Sabato 29 novembre: 10:00–12:00 e 16:00–18:30

L’ingresso è libero.

14 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.