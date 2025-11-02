Ripartiti i campionati a squadre di bocce

Con notevole anticipo rispetto al recente passato sono ripartiti i campionati a squadre delle massime categorie di bocce, quelli di serie A e di serie A2. L’inizio dei campionati scorsi fu collocato ai primi di gennaio – 11 gennaio 2025 –; la partenza dell’attuale ha visto sorgere il sole il 25 ottobre 2025: l’evento era previsto, considerato che l’anno agonistico è stato anticipato di tre mesi, è decollato il primo ottobre 2025 e terminerà il 30 settembre 2026. Perciò immediata full immersion nell’agone agonistico, prima giornata scoppiettante, anche se seguita da una piccola pausa di riflessione: la seconda avrà luogo l’otto novembre.

Inizio abbastanza sconcertante, poiché i campioni d’Italia di Vigasio sono incappati in una netta sconfitta sui campi della Kennedy di Napoli che ha letteralmente dominato imponendosi con un punteggio che non consente recriminazioni. Del resto occorre considerare che l’incontro di Napoli era l’unico che poneva di fronte due delle “quattro magnifiche quattro” delle finali del giugno scorso, le altre due avevano, almeno sulla carta, partite più abbordabili fra le mura casalinghe.

La Caccialanza di Milano non si è smentita, strapazzando senza il minimo ritegno i teramani di Mosciano, mentre i perugini di Montegrillo, pur vincendo, qualche difficoltà l’hanno incontrata con la neo-promossa Possaccio. Cinque a tre il risultato finale che ha visto allineate ai blocchi di partenza le medesime formazioni del campionato 24/25, con in grande spolvero il recente bicampione europeo di Chiasso Giuliano Di Nicola.

L’inizio per i piemontesi non poteva essere più spietato: sconfitta la terna con un crudele 8-2, sconfitto Giuseppe D’Alterio nelle due individuali dal Giuliano appena citato. Andreani, però, non voleva partecipare al banchetto altrui e sfoderava una prestazione in sintonia con il campione che è surclassando nel tiro di precisione per 29-15 un disorientato Manuelli. Le coppie impattavano – due vittorie per parte – con ottima prestazione del duo D’Alterio/Turuani che s’imponevano in entrambe le manches. La prossima settimana, sulle sponde del Verbano, scontro fra due neo-promosse: a Possaccio renderà visita Montesanto e forse si potrà comprendere quanto i lacustri potranno essere competitivi ai massimi livelli e valutare se l’ottima prestazione in quel di Perugia possa essere un succoso antipasto di ciò che verrà.

Sono ripartiti anche i due gironi di A2, per i quali occorre osservare la massiccia presenza delle compagini appartenenti geograficamente al centro-sud della penisola. Il secondo girone è interamente occupato da squadre meridionali, con le sole eccezioni della romana Boville e di Frosinone, mentre il primo è più eterogeneo con due compagini sarde e una veneta. Certamente è un segnale importante per quanto attiene la diffusione in tutta la penisola della componente raffa di quest’affascinante e imperdibile sport.

Galleria fotografica Ripartiti i campionati a squadre di bocce 4 di 4

PILLOLE DI BOCCE

25 ottobre 2025 – Campionato Italiano Squadre Serie A – Prima giornata

Kennedy (NA) – Vigasio (VR) 6-2

Flaminio (RM) – Sammartinese (RE) 2-6

Montesanto (MC) – Brescia (BS) 4-4

Caccialanza (MI) – Mosciano (TE) 7-1

Montegrillo (PG) – Possaccio (VCO) 5-3

07 novembre 2025 – Baraggese – finale regionale serale coppia ABCD.