Scontro tra auto e bus in Vallemaggia: un morto e tre feriti

Poco prima delle 15.30 di domenica 2 novembre ad Avegno (Vallemaggia in Canton Ticino), si è verificato un incidente mortale. Una 75enne svizzera, domiciliata nella regione, ha perso la vita. La donna stava viaggiando lungo via Vallemaggia in direzione di Gordevio con due passeggeri, una 46enne e un minorenne, entrambi cittadini svizzeri della Vallemaggia.

Per cause ancora da chiarire, l’auto ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con un autobus guidato da un 32enne italiano residente nella regione, sul quale si trovavano otto passeggeri.

Sul posto sono intervenuti Polizia cantonale, Polizia Città di Locarno, Polizia comunale di Ascona e i pompieri di Locarno, che hanno estratto gli occupanti dell’auto con la pinza idraulica. I soccorritori del SALVA non hanno potuto che constatare il decesso della 75enne. La 46enne e il minorenne hanno riportato ferite non gravi; un giovane passeggero del bus è rimasto lievemente ferito. Attivato il Care Team. La strada è rimasta chiusa fino alle 19.30.