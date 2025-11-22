Varese News

Scontro tra due auto a Fagnano Olona, una si ribalta: due feriti lievi

L’incidente è avvenuto in via Roma nel tardo pomeriggio. Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli

Paura nel pomeriggio di oggi, sabato 22 novembre, a Fagnano Olona. Intorno alle 16:45 due autovetture si sono scontrate in via Roma, una delle quali si è ribaltata a seguito dell’impatto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Fortunatamente, nonostante la dinamica, le persone coinvolte hanno riportato solo ferite lievi.

La circolazione è rimasta rallentata per il tempo necessario alla rimozione dei veicoli e alla bonifica della sede stradale. Le autorità competenti stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente.

Pubblicato il 22 Novembre 2025
