Sea per Duemilalibri: la cultura decolla da Malpensa
La società di gestione degli aeroporti di Milano sostiene anche quest'anno il festival. La biblioteca gallaratese invece fornirà volumi al bookcrossing dei due scali
Sea rinnova anche quest’anno il proprio sostegno a Duemilalibri, la storica rassegna letteraria promossa dal Comune di Gallarate, giunta alla sua XXVI edizione e in corso fino a domenica 16 novembre al Museo Maga.
Duemilalibri celebra ogni anno la passione per la lettura: un appuntamento di riferimento per la promozione del dialogo culturale, con incontri d’autore e tematiche di grande attualità.
Durante l’incontro di mercoledì pomeriggio alla Libreria Bookcrossing di Malpensa, l’assessora alla Cultura di Gallarate, Claudia Mazzetti, ha presentato l’iniziativa che rafforza il legame tra l’aeroporto e la città: 500 volumi provenienti dalla Biblioteca Majno verranno messi a disposizione dei viaggiatori attraverso il circuito di BookCrossing attivo negli scali milanesi. (Nella foto:
Claudia Mazzetti insieme a Maurizio Baruffi, Responsabile Relazioni Istituzionali di SEA, alla libreria Bookcrossing – Arrivi Malpensa T1, in occasione della sponsorship SEA a Duemilalibri 2025)
Dopo il riconoscimento di Book Ambassador 2025 da parte del Comune di Gallarate, Sea conferma così il proprio impegno nella promozione della lettura e della cultura anche negli spazi aeroportuali, favorendo la condivisione di storie, idee e conoscenza tra persone in viaggio.
Quanto alle forniture di libri, il Comune di Gallarate ha donato anche 200 nuovi volumi alle biblioteche scolastiche degli istituti comprensivi cittadini.
