Sequestrati oltre 6.700 profumi contraffatti a Saronno: valore di mercato da 250mila euro

Un blitz della Guardia di Finanza ha portato al sequestro di 6.785 profumi contraffatti e al deferimento di una donna, sorpresa mentre vendeva in strada merce illegale.

I militari della Compagnia di Saronno, impegnati nel controllo economico del territorio, l’hanno fermata mentre cedeva un profumo contraffatto a un cliente.

Le successive indagini hanno permesso di individuare due box adibiti a deposito, riconducibili alla donna, al cui interno erano stoccate migliaia di confezioni con marchi falsificati di Chanel, Dior, Gucci, Cartier e altri brand di alta profumeria. Il valore complessivo della merce è stato stimato in circa 250.000 euro.

La responsabile, una cittadina di nazionalità egiziana, è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria per i reati di contraffazione e ricettazione.