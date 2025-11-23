Varese News

Sette corali del Varesotto insieme per la Santa Messa per santa Cecilia in Basilica a Varese

La celebrazione è stata presieduta dal Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, e le corali sono state dirette dal Maestro Giacomo Mezzalira, accompagnati all’organo dal Maestro Gabriele Conti

Sabato 22 novembre, in occasione della vigilia della seconda domenica di Avvento, sette corali del Varesotto hanno animato la celebrazione eucaristica delle 18 nella Basilica di san Vittore a Varese, ricordando la loro patrona, Santa Cecilia, la cui festa ricorre proprio in questa data.

La celebrazione è stata presieduta dal Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, e le corali sono state dirette dal Maestro Giacomo Mezzalira, accompagnati all’organo dal Maestro Gabriele Conti. Tra le corali presenti, la Corale San Vittore di Varese e la Corale Santa Cecilia di Cantello, entrambe dirette da Giacomo Mezzalira, la Corale San Fermo di San Fermo sotto la direzione della Maestro Cristina Mazzuchelli, la Corale Santi Agostino e Monica di Casciago diretta da Daniele Bosoni, la Corale San Martino di Vergiate con la Maestro Sandra Carraro, il Coro Santissima Annunciata di Caccivio diretto da Guido Bertini e la Corale Sant’Anastasia di Cardano al Campo sotto la guida del Maestro Marco Gavina.

L’evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e suggestione musicale, che ha celebrato con spirito di unità la tradizione corale del territorio.

Pubblicato il 23 Novembre 2025
