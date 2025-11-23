Sette corali del Varesotto insieme per la Santa Messa per santa Cecilia in Basilica a Varese

Sabato 22 novembre, in occasione della vigilia della seconda domenica di Avvento, sette corali del Varesotto hanno animato la celebrazione eucaristica delle 18 nella Basilica di san Vittore a Varese, ricordando la loro patrona, Santa Cecilia, la cui festa ricorre proprio in questa data.

La celebrazione è stata presieduta dal Prevosto, monsignor Gabriele Gioia, e le corali sono state dirette dal Maestro Giacomo Mezzalira, accompagnati all’organo dal Maestro Gabriele Conti. Tra le corali presenti, la Corale San Vittore di Varese e la Corale Santa Cecilia di Cantello, entrambe dirette da Giacomo Mezzalira, la Corale San Fermo di San Fermo sotto la direzione della Maestro Cristina Mazzuchelli, la Corale Santi Agostino e Monica di Casciago diretta da Daniele Bosoni, la Corale San Martino di Vergiate con la Maestro Sandra Carraro, il Coro Santissima Annunciata di Caccivio diretto da Guido Bertini e la Corale Sant’Anastasia di Cardano al Campo sotto la guida del Maestro Marco Gavina.

L’evento ha rappresentato un momento di grande partecipazione e suggestione musicale, che ha celebrato con spirito di unità la tradizione corale del territorio.