Varese News

Gallarate/Malpensa

Si cerca Oleksandr, dodicenne scomparso a Gallarate

Il ragazzino ha lasciato casa nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre: la Polizia dirama la sua descrizione

gallarate generico

Un ragazzino di 12 anni di Gallarate è scomparso da casa nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre.

Si chiama Oleksandr Tacchini e la Polizia ritiene che si tratti di un allontanamento volontario.

Il ragazzino indossa un piumino azzurro (come da foto), jeans e scarpe Timberland. Ha con sé una borsa nera da viaggio.

Oleksandr non ha con sé il cellulare, non è mai andato in giro da solo. Essendo un minore le ricerche sono scattate nell’immediato. In caso di segnalazioni si può rivolgere al Commissariato di Gallarate. Il numero è 0331/712911.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.