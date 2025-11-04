Si cerca Oleksandr, dodicenne scomparso a Gallarate
Il ragazzino ha lasciato casa nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre: la Polizia dirama la sua descrizione
Un ragazzino di 12 anni di Gallarate è scomparso da casa nella notte tra lunedì 3 e martedì 4 novembre.
Si chiama Oleksandr Tacchini e la Polizia ritiene che si tratti di un allontanamento volontario.
Il ragazzino indossa un piumino azzurro (come da foto), jeans e scarpe Timberland. Ha con sé una borsa nera da viaggio.
Oleksandr non ha con sé il cellulare, non è mai andato in giro da solo. Essendo un minore le ricerche sono scattate nell’immediato. In caso di segnalazioni si può rivolgere al Commissariato di Gallarate. Il numero è 0331/712911.
