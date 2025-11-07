Si è spenta Tina Bioli per oltre 40 anni alla guida del ristorante Tipamasaro di Gavirate

È scomparsa Tina Bioli, proprietaria del ristorante Tipamasaro di Gavirate. La malattia l’ha consumata e portata via nel giro di un mese.

«Con la scomparsa di Tina si è chiuso un ciclo – dicono i famigliari – Titolare del Ristorante Tipamasaro di Gavirate sin dal lontano 1982, la sua presenza è stata il motore, l’anima e la sostanza di una famiglia che ha amato e servito la comunità con passione e dedizione. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Nel marzo del 2024 anche Roberto, il cuoco del ristorante, era morto a causa di una malattia a 59 anni.

L’ultimo saluto a Tina Bioli ci sarà domenica 9 novembre presso la casa funeraria di Besozzo Kofler alle ore 15.00