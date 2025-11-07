Varese News

Si è spenta Tina Bioli per oltre 40 anni alla guida del ristorante Tipamasaro di Gavirate

"Con la sua scomparsa si chiude un ciclo" il commento dei famigliari. Lo scorso anno anche il fratello Roberto, cuoco, era morto prematuramente. L'ultimo saluto a Tina sarà domenica 9 novembre

È scomparsa Tina Bioli, proprietaria del ristorante Tipamasaro di Gavirate. La malattia l’ha consumata e portata via nel giro di un mese.

«Con la scomparsa di Tina si è chiuso un ciclo – dicono i famigliari – Titolare del Ristorante Tipamasaro di Gavirate sin dal lontano 1982, la sua presenza è stata il motore, l’anima e la sostanza di una famiglia che ha amato e servito la comunità con passione e dedizione. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti coloro che l’hanno conosciuta e amata.

Nel marzo del 2024 anche Roberto, il cuoco del ristorante, era morto a causa di una malattia a 59 anni.

L’ultimo saluto a Tina Bioli ci sarà domenica 9 novembre presso la casa funeraria di Besozzo Kofler alle ore 15.00

Pubblicato il 07 Novembre 2025
