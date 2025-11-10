SOS Malnate piange la scomparsa della volontaria Haydee Ruggiero

L’Associazione SOS è in lutto per la scomparsa di Haydee Ruggiero, volontaria entrata a far parte del gruppo lo scorso anno. La notizia ha profondamente colpito tutti i membri dell’associazione, che in un messaggio hanno espresso il loro dolore e la vicinanza alla famiglia.

«Oggi è una giornata molto triste per tutta la nostra Associazione – si legge nel post diffuso sui canali ufficiali –. Ci stringiamo attorno alla famiglia, in particolare alla figlia Nayla e al marito Claudio Agustin, anche loro volontari SOS, in questo momento così difficile».

La Direzione Aziendale delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie si stringe alla famiglia della cara Ruggiero Haydee, infermiera stimata che, da anni, prestava servizio all’Ospedale “Filippo Del Ponte”, al fianco dei bambini e delle loro famiglie. Il suo sorriso e la sua professionalità continueranno a vivere nella memoria di tutti i colleghi ai quali ha insegnato e dei piccoli pazienti cui ha sempre offerto cure competenti e amorevoli.

Dott. Antonio Maria Giuseppe Staffa e la SC DAPSS tutta

Il funerale di Haydee Ruggiero si terrà giovedì alle ore 14:30 nella chiesa di San Lorenzo a Gurone (Malnate); il rosario sarà recitato alle 14:00.

La camera ardente sarà allestita presso le Onoranze funebri Lucchetta di Malnate da mercoledì mattina fino a giovedì mattina.

Come da suo desiderio, la famiglia chiede di non inviare fiori.