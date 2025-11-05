Studente di 15 anni colpito davanti a scuola a Gallarate: frattura alla mandibola. Mistero sul “movente”
È avvenuto prima dell'ingresso a scuola. Sul posto il 118 e i carabinieri
Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito questa mattina, mercoledì 5 novembre, all’ingresso dell’istituto “Giovanni Falcone” di Gallarate, in via Matteotti. Erano da poco passate le 8 quando uno sconosciuto lo ha colpito con un pugno al volto, causandogli una frattura alla mandibola. L’aggressore si è poi allontanato rapidamente, senza dire nulla.
Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale per le cure necessarie, ma sul posto sono arrivati anche i carabinieri.
Il giovane – che frequenta il primo anno delle superiori – si trovava davanti alla scuola quando sarebbe stato colpito in pieno volto da un individuo che – pare – non conosceva.
Il ragazzo, ascoltato subito dopo l’accaduto, non ha saputo fornire descrizioni utili: ha riferito di aver sentito un forte dolore e di aver perso i sensi subito dopo l’impatto. Nessuna lite precedente, nessuna minaccia ricevuta, nessuna pista che spieghi l’aggressione.
La pattuglia dei militari è intervenuta a seguito della chiamata al 112 e ha svolto le prime indagini. Non è stata ancora presentata formale denuncia, ma intanto i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dell’aggressore. L’ipotesi al momento è che possa essersi trattato di un gesto improvviso e privo di un reale movente, forse compiuto da una persona con disturbi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.