Studente di 15 anni colpito davanti a scuola a Gallarate: frattura alla mandibola. Mistero sul “movente”

Un ragazzo di 15 anni è stato aggredito questa mattina, mercoledì 5 novembre, all’ingresso dell’istituto “Giovanni Falcone” di Gallarate, in via Matteotti. Erano da poco passate le 8 quando uno sconosciuto lo ha colpito con un pugno al volto, causandogli una frattura alla mandibola. L’aggressore si è poi allontanato rapidamente, senza dire nulla.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Gallarate, che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale per le cure necessarie, ma sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

Il giovane – che frequenta il primo anno delle superiori – si trovava davanti alla scuola quando sarebbe stato colpito in pieno volto da un individuo che – pare – non conosceva.

Il ragazzo, ascoltato subito dopo l’accaduto, non ha saputo fornire descrizioni utili: ha riferito di aver sentito un forte dolore e di aver perso i sensi subito dopo l’impatto. Nessuna lite precedente, nessuna minaccia ricevuta, nessuna pista che spieghi l’aggressione.

La pattuglia dei militari è intervenuta a seguito della chiamata al 112 e ha svolto le prime indagini. Non è stata ancora presentata formale denuncia, ma intanto i carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona, nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dell’aggressore. L’ipotesi al momento è che possa essersi trattato di un gesto improvviso e privo di un reale movente, forse compiuto da una persona con disturbi.