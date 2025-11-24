Successo ad Azzate per il concerto “Una banda di… cartoni” per celebrare il centenario della Banda di Capolago

Un grande successo di pubblico ha accolto il concerto “Una Banda di… Cartoni” al Teatro Castellani di Azzate. L’evento, tenutosi sabato 22 novembre alle ore 17:00, rientra nel ricco programma di festeggiamenti per il centenario di fondazione della storica Banda Musicale “G. Verdi di Capolago” A.P.S., organizzato in collaborazione con Regione Lombardia, BCC di Busto Garolfo e Buguggiate e il Comune di Azzate.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Consiglio della Banda, aveva l’obiettivo di avvicinare il pubblico più giovane alla musica bandistica e ribadire come la banda sia una realtà aperta, inclusiva e pronta ad accogliere tutti.

Tra storia e nuove leve

Ad accogliere il pubblico, all’ingresso del teatro, era allestita una mostra fotografica curata dai musicanti, che ha permesso ai visitatori di ripercorrere i cento anni di attività della “G. Verdi” e di immergersi nelle sue tradizioni.

Il pomeriggio musicale è stato aperto con l’esibizione emozionante dei nuovi allievi della scuola di musica. Sotto la direzione del Maestro Giacomo Uboldi, e con la supervisione dell’intero corpo insegnante, i giovani musicisti – Riccardo, Francesco, Aron, Aurora, Ariel e Sebastiano – hanno eseguito un coinvolgente arrangiamento della celebre colonna sonora dei “Pirati dei Caraibi”, accolti dagli affettuosi applausi della sala.

Un viaggio immersivo tra i cartoni animati

Subito dopo l’esibizione delle nuove promesse, ha preso il via il concerto principale. Il programma ha offerto un viaggio musicale nelle più amate colonne sonore dei cartoni animati, trasformando l’esecuzione in uno spettacolo immersivo.

I brani sono stati accompagnati da splendide proiezioni video, realizzate con cura e creatività dal Maestro Giuliano Guarino. La fusione tra la qualità musicale della banda e l’originalità delle scenografie visive ha arricchito lo spettacolo, contribuendo a creare un’atmosfera calorosa e festosa. La sala gremita di bambini e adulti ha seguito con entusiasmo, cantando e partecipando con gioia.

Le celebrazioni per Santa Cecilia

Il successo del concerto ha simbolicamente aperto le celebrazioni dedicate a Santa Cecilia, patrona della musica. I festeggiamenti sono proseguiti domenica con la tradizionale sfilata per le vie di Capolago e la messa presso la Chiesa Parrocchiale SS. Trinità, durante la quale è stata benedetta la nuova divisa ufficiale che entrerà a far parte della dotazione della banda.

I musicanti hanno inoltre reso omaggio ai defunti e ai familiari che hanno partecipato alla vita della banda, recandosi al cimitero. Il fine settimana, ricco di musica, emozioni e tradizioni, si è concluso con il consueto pranzo sociale, un momento di condivisione e festa per tutti i membri e i sostenitori, confermando la vitalità e il valore culturale della “G. Verdi” nel territorio.