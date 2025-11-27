Varese News

Saronno/Tradate

Orientamento Scolastico

“Ti racconto la mia scuola”: gli studenti di Saronno raccontano la loro esperienza agli alunni delle medie

Venerdì 28 novembre lo Spazio Giovani BeNet2 di via Benetti accoglie un pomeriggio di confronto aperto e informale per parlare di scuola tra ragazzi di età diverse

L'Istituto Zappa di Saronno protagonista nella rete delle scuole e-Twinning

Un pomeriggio per aiutare i ragazzi delle scuole medie a orientarsi nella scelta della scuola superiore, ascoltando direttamente le voci di chi quella scelta l’ha già fatta. È questo l’obiettivo dell’incontro “Ti racconto la mia scuola”, in programma venerdì 28 novembre dalle 17 alle 18.30 allo Spazio Giovani BeNet2 di via Benetti 2, a Saronno.

L’iniziativa, promossa dall’Informagiovani del Comune di Saronno, si inserisce nell’ambito della “peer to peer education”: un’occasione in cui gli studenti delle scuole superiori e dei Centri di formazione professionale del territorio mettono la loro esperienza a disposizione dei ragazzi più giovani, aiutandoli a orientarsi in modo consapevole e informale.

Durante l’incontro, gli studenti delle scuole superiori racconteranno in prima persona il loro percorso: cosa li ha spinti a scegliere un determinato indirizzo, quali sono le materie che si studiano, com’è organizzata la vita scolastica e quali opportunità offre la scuola che frequentano.

L’obiettivo è creare un confronto diretto, semplice e concreto, in cui i ragazzi delle medie possano fare domande, esprimere dubbi e ricevere consigli da coetanei che hanno affrontato da poco la stessa scelta.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, in particolare agli studenti di seconda e terza media e alle loro famiglie.

L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di attività promosse dall’Informagiovani per sostenere i percorsi di orientamento scolastico e professionale sul territorio.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.