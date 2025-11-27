“Ti racconto la mia scuola”: gli studenti di Saronno raccontano la loro esperienza agli alunni delle medie
Venerdì 28 novembre lo Spazio Giovani BeNet2 di via Benetti accoglie un pomeriggio di confronto aperto e informale per parlare di scuola tra ragazzi di età diverse
Un pomeriggio per aiutare i ragazzi delle scuole medie a orientarsi nella scelta della scuola superiore, ascoltando direttamente le voci di chi quella scelta l’ha già fatta. È questo l’obiettivo dell’incontro “Ti racconto la mia scuola”, in programma venerdì 28 novembre dalle 17 alle 18.30 allo Spazio Giovani BeNet2 di via Benetti 2, a Saronno.
L’iniziativa, promossa dall’Informagiovani del Comune di Saronno, si inserisce nell’ambito della “peer to peer education”: un’occasione in cui gli studenti delle scuole superiori e dei Centri di formazione professionale del territorio mettono la loro esperienza a disposizione dei ragazzi più giovani, aiutandoli a orientarsi in modo consapevole e informale.
Durante l’incontro, gli studenti delle scuole superiori racconteranno in prima persona il loro percorso: cosa li ha spinti a scegliere un determinato indirizzo, quali sono le materie che si studiano, com’è organizzata la vita scolastica e quali opportunità offre la scuola che frequentano.
L’obiettivo è creare un confronto diretto, semplice e concreto, in cui i ragazzi delle medie possano fare domande, esprimere dubbi e ricevere consigli da coetanei che hanno affrontato da poco la stessa scelta.
L’evento è gratuito e aperto a tutti, in particolare agli studenti di seconda e terza media e alle loro famiglie.
L’iniziativa si inserisce all’interno del programma di attività promosse dall’Informagiovani per sostenere i percorsi di orientamento scolastico e professionale sul territorio.
