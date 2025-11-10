Tornano i “Fridays for Future”: a Varese una Marcia per il Clima

Varese News

Venerdì 14 novembre Varese tornerà a mobilitarsi per il clima e la giustizia sociale con una giornata di sciopero globale promossa da Rete degli Studenti Medi – Unione degli Studenti Varese e Fridays For Future Varese. La mobilitazione, che si inserisce nel movimento internazionale per una “transizione giusta”, coinvolgerà scuole, associazioni e cittadini.

La giornata si aprirà la mattina alle ore 9:00 in Piazza Repubblica con lo sciopero studentesco, mentre nel pomeriggio, alle 17:30, partirà dallo stesso luogo un corteo cittadino organizzato da Fridays For Future. L’obiettivo è portare al centro del dibattito pubblico le urgenze legate al cambiamento climatico, al diritto allo studio e al welfare, chiedendo un impegno concreto da parte del Governo e delle amministrazioni locali.

Gli attivisti denunciano l’insufficienza delle politiche attuali nel contrastare la crisi climatica: «Nonostante alcuni progressi, la temperatura media globale ha già raggiunto +1.6°C rispetto ai livelli pre-industriali», ricordano gli organizzatori, «superare i +2°C renderebbe molte aree del pianeta invivibili». In Italia, aggiungono, gli effetti sono già evidenti: siccità, alluvioni e eventi estremi mettono a rischio territori e comunità.

Ma il messaggio della mobilitazione va oltre il clima. Scuole e università, denunciano le organizzazioni studentesche, «restano luoghi spesso insicuri, non sostenibili e poco inclusivi», con strutture precarie, trasporti inefficienti e costi scolastici insostenibili per molte famiglie. A ciò si somma una più ampia ingiustizia sociale, segnata da politiche orientate al riarmo, dalla mancanza di investimenti in cultura e istruzione, e da un persistente silenzio su violenza di genere, bullismo e discriminazioni.

Il filo conduttore dello sciopero sarà quindi chiaro: “La giustizia climatica è giustizia sociale.”

Rete degli Studenti Medi – Unione degli Studenti Varese e Fridays For Future Varese invitano tutta la cittadinanza, le realtà sociali e sindacali a partecipare alla mobilitazione, per chiedere una società più equa, sostenibile e solidale.

Pubblicato il 10 Novembre 2025
