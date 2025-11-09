Tour Music Fest 2025: Dozenhapp, la band emergente varesina in finale al più grande music contest di Europa

“Non succede… ma se succede.” È un po’ questo lo spirito che sta dietro al nome Dozenhapp, crasi (in realtà un gioco di fusione linguistica) di “doesn’t happen”: una piccola scaramanzia, un equilibrio tra scetticismo e desiderio. E forse anche la sintesi più chiara dell’energia con cui la giovane band varesina sta crescendo, passo dopo passo, palco dopo palco.

Dopo il secondo posto al Rugby Varese Music Challenge di Varese, per i Dozenhapp è arrivata una nuova, importante conferma: la qualificazione alla finale del Tour Music Fest 2025, in programma a San Marino.

Leandro Di Girolamo, Riccardo La Rosa, Michele Chiarentin, Alessandro Martello e Gioele Pavesi, tutti tra i 17 e i 19 anni, hanno superato con successo le Live Audition guadagnando l’accesso alla finale nella categoria Original Band.

Il Tour Music Fest ha coinvolto oltre 28.000 artisti provenienti da tutta Europa, incontrati durante il tour delle audizioni che ha toccato ben 13 Paesi. Ora avranno la possibilità di esibirsi su uno dei palchi più attesi della scena emergente e di concorrere a premi di grande valore, tra cui una borsa di studio al Berklee College of Music di Boston, la produzione di un singolo offerta dallo sponsor Riunite e un contratto di sponsorizzazione da 10.000 euro da investire nel proprio progetto musicale.

L’obiettivo della finale sarà conquistare un posto nella finalissima europea, prevista per il 30 novembre, davanti a una giuria di grande prestigio composta da Francesco Rapaccioli, Paola Folli e Kara DioGuardi, volto noto di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e molti altri artisti internazionali.

La commissione artistica del Tour Music Fest, formata da professionisti del settore e musicisti, ha premiato i Dozenhapp per la loro identità sonora, presenza scenica e capacità comunicativa, qualità che li collocano tra le giovani band da tenere d’occhio. Non è un risultato scontato: negli ultimi 17 anni su quel palco sono passati artisti oggi affermati come Mahmood, Ermal Meta, Ariete e Federica Carta.

Le finali del Tour Music Fest si terranno dal 22 al 30 novembre nella Repubblica di San Marino e coinvolgeranno oltre 650 artisti da 13 nazioni, con più di 50 appuntamenti tra concerti, contest, masterclass, live show e DJ set. Saranno presenti anche nomi noti come Mylious Johnson, Ensi, Mazay DJ, Andrea Rodini e i coach di Berklee.

E chissà: non succede… ma se succede…