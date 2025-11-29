Trattori, messa e pranzo insieme: a Morazzone e Carnago la 75ª Giornata provinciale del Ringraziamento

Domani, domenica 30 novembre, Morazzone e Carnago ospitano la 75ª Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Varese, momento tradizionale che unisce agricoltori, famiglie e comunità sotto il segno del motto “Dalla pianura alle valli – Orgoglio Coldiretti”.

Il programma prevede alle 10.30 il raduno dei trattori nel parcheggio di via XXVI Agosto a Morazzone. Alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa presso la chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio, officiata da don Stefano Silipigni. Seguiranno, alle 12.15, la benedizione dei mezzi agricoli e il saluto delle autorità. Alle 13.15 è in programma il pranzo comunitario presso l’azienda agricola Cogo a Carnago (via Bregana).

«Il Ringraziamento è la festa in cui il mondo agricolo dice grazie per i frutti della terra e rinnova l’impegno a custodire l’ambiente, il paesaggio e la qualità del cibo varesino» sottolinea il presidente di Coldiretti Varese, Pietro Luca Colombo. «In un anno segnato da cambiamenti climatici e incertezze economiche, vogliamo ribadire il ruolo delle nostre aziende come sentinelle del territorio e garanti della sicurezza alimentare».

Per il direttore di Coldiretti Varese, Rodolfo Mazzucotelli, «questa giornata è anche l’occasione per valorizzare il legame tra pianura e valli, tra aziende agricole, cittadini e istituzioni. Parleremo di giovani in agricoltura, filiera corta, tutela del reddito e promozione delle produzioni locali, che rappresentano un patrimonio identitario per tutta la provincia».

La Giornata del Ringraziamento, istituita nel 1951 e inserita nel calendario liturgico nazionale, conferma anche nel Varesotto la sua valenza religiosa, civile e sociale.