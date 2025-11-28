Varese News

L’ufficio postale di Vergiate riapre il 22 dicembre

Fino alla riapertura dell'ufficio postale, si ricorda che la clientela potrà rivolgersi all'ufficio postale di Cimbro, via Varese 2

Poste Italiane informa che la riapertura dell’ufficio postale di Vergiate è prevista per lunedì 22 dicembre. Nei prossimi giorni, la sede sarà interessata dagli ultimi interventi strutturali, sul network di connessione e sui sistemi di sicurezza, propedeutici alla ripresa delle attività, a seguito dei quali sarà possibile completare il trasloco e la riapertura della sede.

Poste Italiane ha effettuato anche un sopralluogo con l’amministrazione comunale per fornire, in questa ultima fase di lavori, tutti gli aggiornamenti in coerenza con la volontà di mantenere un
dialogo costante e trasparente verso la comunità locale.

Fino alla riapertura dell’ufficio postale, si ricorda che la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Cimbro, via Varese 2, che fino alla riapertura di Vergiate amplierà le giornate di apertura e garantirà il servizio su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Pubblicato il 28 Novembre 2025
