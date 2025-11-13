Un rospo gigante in protesta davanti al municipio di Gallarate. Ma il palazzetto va avanti
La protesta ambientalista per il Pelobate Fosco, il raro anfibio che vive nelle aree umide tra Moriggia e Arsago. La maggioranza "tira dritto"
C’è un rospo davanti al municipio di Gallarate. Un “pelobate fosco”, migrato dalle pozze del bosco tra Moriggia e Arsago Seprio. È la ironica provocazione del Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate, in occasione della commissione dedicata al futuro palazzetto di Moriggia, che è in costruzione di fianco al bosco.
Dentro al pupazzo, davanti a Palazzo Borghi, c’è Filiberto Zago, storico militante ambientalista: «La commissione di questa sera è stata chiesta dalle opposizioni, ma il comitato già l’8 agosto scorso aveva chiesto un approfondimento per l’assoggettibilità alla Via . Non abbiamo avuto ancora risposta, ma nel frattempo i lavori proseguono».
La richiesta del Comitato era capire se era opportuno fare una valutazione preliminare a una eventuale Via, per valutare l’impatto ambientale. «È un’area molto importante dal punto di vista naturalistico perché ospita il Pelobate che vive solo qui ed è in via di estinzione. Oggi la colonia di Gallarate è la più grande, poi c’è ad Arsago, Besnate, nel Delta del Po e a Ivrea».
Richiesta respinta dalla maggioranza: «Se una cosa va fatta si fa, ma se non serve è inutile creare una documentazione e spendere soldi» ha ribattuto il sindaco Cassani alla richiesta. «Capisco che dovrete criticare chi sta facendo tutto quello che ha promesso in campagna elettorale e anche di più. Questo è un tentativo miserrimo di ostacolare opera che comunque si farà». [LEFOTO ID=1981990]
Dalle file dell’opposizione anche il commento sarcastico di Cesare Coppe (Città è vita): «Certo, si procede per uno snellimento del procedimento e per non gravare ulteriormente sui costi del progetto», ha detto il consigliere di opposizione. Con riferimento caustico al costo complessivo del palazzetto, su cui si è molto discusso, con un recente botta-e-risposta anche social tra il sindaco Cassani e Massimo Gnocchi, il consigliere di Obbiettivo Comune Gallarate, che da tempo contesta l’opportunità dell’investimento.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.