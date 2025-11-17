Una cena per “Il Bobo”, a Varese una serata per ricordare Roberto Maroni con amici, militanti e famigliari

Una serata tra amici, militanti e amministratori per ricordare Roberto Maroni, nel segno dell’affetto e della memoria condivisa.

Si è svolta domenica 16 novembre alla pizzeria La Motta di Varese la prima iniziativa pubblica dell’associazione culturale “Il Bobo”, nata per tenere viva l’eredità umana e politica dello storico leader della Lega.

L’associazione è presieduta da Stefano Bruno Galli ex assessore regionale alla Cultura e già promotore della Lista Maroni in Regione. Tra le finalità del sodalizio, quella di organizzare nei prossimi mesi iniziative culturali, momenti di confronto e approfondimento, per valorizzare le idee di Maroni e continuare a farle vivere nel dibattito pubblico.

Almeno una sessantina i partecipanti alla cena, tra cui numerosi nomi di spicco della Lega. Presenti il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, il governatore della Lombardia Attilio Fontana, il capogruppo della Lega al Senato e segretario lombardo Massimiliano Romeo, il deputato Stefano Candiani, e ancora Francesco Speroni, il segretario provinciale della Lega Andrea Cassani.

E ancora tra gli altri il segretario cittadino di Varese Marco Bordonaro, il consigliere regionale Emanuele Monti, il consigliere provinciale Sergio Ghiringhelli, l’assessore di Busto Arsizio Manuela Maffioli, l’assessore comunale di Varese Stefano Malerba, l’ex assessore regionale Francesca Brianza, i consiglieri comunali Stefano Angei, Matteo Bianchi, Davide Cataldo e Alessandro Casali.

Hanno preso parte alla serata anche la moglie di Maroni, Emilia Macchi, e il figlio maggiore Filippo, insieme a numerosi amici e simpatizzanti, alcuni arrivati da fuori regione. Tra gli ospiti anche il presidente della Rai Roberto Marano e i musicisti del Distretto 51, tra cui Johnny Daverio.

La serata, segnata da un’atmosfera conviviale e lontana dai riflettori, è stata un’occasione per ricordare Roberto Maroni non solo come politico, ma soprattutto come amico.