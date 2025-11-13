Un’area dedicata ai pazienti del pronto soccorso in attesa di ricovero al quarto piano del monoblocco di Varese

Attivata all’Ospedale di Circolo di Varese l’Admission Room: un ambiente più confortevole per i pazienti in attesa di ricovero. Al quarto piano dell’ala ovest del monoblocco, l’Asst Sette Laghi accoglierà i pazienti del pronto soccorso che attendono un letto per il ricovero.

È stata chiamata “Admission Room”: non è un reparto, ma un’area tecnica di transito, concepita per garantire un’attesa più confortevole. I pazienti vengono accolti in una camera, su un letto, in un ambiente tranquillo e riservato.

L’area dispone di 12 posti letto e vi opera una squadra dedicata di medici e infermieri, che assicura la continuità dell’assistenza durante tutto il periodo di permanenza. La Admission Room non rappresenta la soluzione definitiva al tema della gestione dei pazienti in attesa di ricovero, ma costituisce un importante passo avanti nell’organizzazione e nella qualità dell’assistenza, offrendo maggiore comfort e una migliore esperienza di cura in una fase di passaggio spesso delicata.

A chi è destinata

L’accesso alla Admission Room è riservato ai pazienti destinati ad essere ricoverati in un reparto non chirurgico, in condizioni cliniche stabili, per i quali in Pronto Soccorso sia già stata definita la diagnosi e non siano necessari ulteriori accertamenti urgenti. La permanenza è temporanea: il trasferimento nel reparto di destinazione individuato deve avvenire entro le ore 16 dello stesso giorno.

Modalità di accesso dei familiari

Poiché si tratta di un’area tecnica di transito, non è previsto l’accesso dei familiari o dei visitatori. I congiunti potranno incontrare il paziente direttamente nel reparto di ricovero, una volta completato il trasferimento entro la serata.

«Con l’attivazione della Admission Room – dichiara Mauro Moreno, Direttore Generale di ASST Sette Laghi – vogliamo offrire ai pazienti un ambiente più confortevole durante l’attesa del posto letto, migliorando la qualità del loro percorso di cura. Si tratta di una delle diverse misure già attuate e in corso di attuazione per ottimizzare i processi organizzativi del Pronto Soccorso e dell’area medica. Non può essere considerata la soluzione al tema del sovraffollamento, ma una delle azioni che, insieme, contribuiscono a migliorare l’organizzazione, il comfort e la qualità complessiva del servizio offerto ai cittadini. Il nostro impegno non si ferma qui: continua la valutazione costante dei percorsi e l’impegno per innalzare ulteriormente la qualità del servizio offerto ai pazienti che accedono al Pronto Soccorso, affinché l’esperienza di cura sia sempre più coerente con l’elevato livello di assistenza medica e infermieristica garantito dal nostro personale».