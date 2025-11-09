“Vederci bene per imparare meglio”: ad Albizzate oltre 150 bambini allo screening visivo gratuito

Successo per la prima edizione di “Vederci bene per imparare meglio”, l’iniziativa di prevenzione visiva che sabato 8 novembre ha coinvolto le scuole primarie e secondarie di primo grado di Albizzate e Valdarno. L’evento si è svolto nelle sale del Comune di Albizzate, trasformate per l’occasione in spazi dedicati allo screening gratuito della vista.

Un progetto nato dalla collaborazione tra enti e associazioni

L’iniziativa è stata promossa con il patrocinio del Comune di Albizzate, grazie al lavoro congiunto delle associazioni Camminiamo Insieme e Comitato Genitori per Albizzate, con il supporto della Pro Loco e della VisionOttica Brusati di Solbiate Arno. L’obiettivo è quello di far diventare questo evento un appuntamento ricorrente, diffondendo la cultura della prevenzione visiva sin dall’infanzia.

La partecipazione dell’Ospedale Del Ponte

Determinante è stata la partecipazione del reparto di Oftalmologia Pediatrica dell’Ospedale Del Ponte di Varese, che ha messo a disposizione il proprio personale medico. Il dottor Simone Donati, responsabile del reparto, ha dichiarato:

«Come medico, credo profondamente nel valore della prevenzione e dell’educazione alla salute visiva fin dai primi anni di vita – ha spiegato Donati – La campagna di screening visivo nei bambini nasce proprio con questo intento: favorire una diagnosi precoce e promuovere una visione consapevole del benessere oculare».

Presente anche la dottoressa Premoli, oculista pediatrica, con tre specializzandi. Il programma ha previsto test non invasivi di acuità visiva, coordinazione oculare e stereopsi, seguiti da consulti approfonditi.

Coinvolte anche famiglie e bambini con attività ludiche

Durante l’attesa, i bambini hanno potuto partecipare a attività ludiche suddivise per fasce d’età, pensate per rendere l’esperienza più leggera e divertente. A tutti i partecipanti sono stati distribuiti materiale informativo e gadget tematici. Lo screening è durato dalle 10 alle 17 e ha coinvolto oltre 150 bambini.

«“Quando il comitato Camminiamo Insieme mi ha proposto di organizzare una giornata dedicata alla prevenzione visiva per gli studenti delle scuole di Albizzate e Valdarno, ho accolto l’invito con grande entusiasmo. Come Visionottica Brusati ho voluto mettermi subito a disposizione per coordinare l’iniziativa, trovando fin da subito il supporto convinto dei medici oculisti dell’Ospedale di Varese e delle aziende partner EssilorLuxottica e CooperVision. Insieme al Comune, al Comitato Genitori per Albizzate ed alla pro loco abbiamo creato una bella sinergia per offrire ai più giovani un’importante occasione di informazione e screening visivo. Credo profondamente nel valore della prevenzione: prendersi cura della vista fin da piccoli significa investire sulla salute e sul benessere di domani».

«Vogliamo ringraziare tutte le persone che, con il loro prezioso contributo, hanno reso possibile il successo di questo progetto – spiega il comitato -, primo fra tutti il nostro Sindaco, Mirko Zorzo che, come sempre, ci ha sostenuto con entusiasmo».