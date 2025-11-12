Varese News

Venti nuovi volontari pronti a entrare in ospedali e RSA con AVO

Si è concluso il corso di formazione in cui sono stati approfonditi i temi legati all’ascolto attivo, alla relazione d’aiuto e al rispetto della persona assistita

Si è concluso il corso di formazione 2025 per diventare volontari Avo, un percorso che ogni anno prepara donne e uomini desiderosi di donare tempo e ascolto a chi vive la fragilità della malattia o della solitudine.

Sono venti i volontari che hanno completato con entusiasmo la formazione e che ora si apprestano a iniziare il tirocinio nei reparti ospedalieri e nelle strutture per anziani del territorio. Giovani e meno giovani, accomunati da uno stesso spirito: quello della solidarietà e della vicinanza umana.

L’Avo – Associazione Volontari Ospedalieri è una realtà profondamente radicata in molte città italiane. Fondata con l’obiettivo di portare conforto, ascolto e presenza accanto ai malati e agli anziani, promuove un volontariato fatto di piccoli gesti quotidiani che restituiscono dignità e calore umano.

Durante il corso, i partecipanti hanno approfondito temi legati all’ascolto attivo, alla relazione d’aiuto e al rispetto della persona assistita, accompagnati da formatori, medici e volontari esperti. Ora sono pronti a mettersi in gioco, diventando parte di una grande famiglia che da anni opera con discrezione e sensibilità nei luoghi della cura.

Con il loro sorriso e la loro disponibilità, i nuovi volontari Avo sono pronti a diventare “amici in corsia”, testimoni di un impegno che continua a ricordare quanto la vicinanza umana sia parte essenziale della guarigione e del benessere di tutti.

Pubblicato il 12 Novembre 2025
