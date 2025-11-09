Vergiate, anche Sesona ha il suo murales impressionista

Il viaggio nell’arte impressionista prosegue tra le frazioni di Vergiate e porta un altro grande nome della pittura sui muri del paese: Vincent Van Gogh. Dopo le riproduzioni di opere di Monet, Cézanne e Renoir, è stato inaugurato sabato 8 novembre a Sesona, in via Treves, un nuovo murales che riproduce “La siesta”, tra le opere più evocative dell’artista olandese.

A firmare anche questo quarto intervento è Cristina Destri, artista locale e fondatrice dell’associazione EmozionArte, che con il suo impegno volontario continua a lasciare un segno indelebile di bellezza nei diversi angoli del territorio vergiatese.

Un progetto nato nel 2020 con “La donna con il parasole” di Claude Monet in largo Lazzari, proseguito con “I giocatori di carte” di Cézanne a Cimbro e “In barca sulla Senna” di Renoir a Corgeno.

Il murales di Van Gogh è stato svelato ufficialmente nel pomeriggio di sabato, di fronte a cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ora manca solo Cuirone, prossima tappa del viaggio impressionista in salsa vergiatese.