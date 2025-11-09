Vergiate, anche Sesona ha il suo murales impressionista
Prosegue il progetto “Vergiate Impressionista” con una nuova opera di Cristina Destri: dopo Monet, Cézanne e Renoir, è la volta di Van Gogh con “La siesta”, realizzato in via Treves nella frazione di Sesona
Il viaggio nell’arte impressionista prosegue tra le frazioni di Vergiate e porta un altro grande nome della pittura sui muri del paese: Vincent Van Gogh. Dopo le riproduzioni di opere di Monet, Cézanne e Renoir, è stato inaugurato sabato 8 novembre a Sesona, in via Treves, un nuovo murales che riproduce “La siesta”, tra le opere più evocative dell’artista olandese.
A firmare anche questo quarto intervento è Cristina Destri, artista locale e fondatrice dell’associazione EmozionArte, che con il suo impegno volontario continua a lasciare un segno indelebile di bellezza nei diversi angoli del territorio vergiatese.
Un progetto nato nel 2020 con “La donna con il parasole” di Claude Monet in largo Lazzari, proseguito con “I giocatori di carte” di Cézanne a Cimbro e “In barca sulla Senna” di Renoir a Corgeno.
Il murales di Van Gogh è stato svelato ufficialmente nel pomeriggio di sabato, di fronte a cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ora manca solo Cuirone, prossima tappa del viaggio impressionista in salsa vergiatese.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.