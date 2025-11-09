Varese News

Tempo libero

Vergiate, anche Sesona ha il suo murales impressionista

Prosegue il progetto “Vergiate Impressionista” con una nuova opera di Cristina Destri: dopo Monet, Cézanne e Renoir, è la volta di Van Gogh con “La siesta”, realizzato in via Treves nella frazione di Sesona

Generico 03 Nov 2025

Il viaggio nell’arte impressionista prosegue tra le frazioni di Vergiate e porta un altro grande nome della pittura sui muri del paese: Vincent Van Gogh. Dopo le riproduzioni di opere di Monet, Cézanne e Renoir, è stato inaugurato sabato 8 novembre a Sesona, in via Treves, un nuovo murales che riproduce “La siesta”, tra le opere più evocative dell’artista olandese.

A firmare anche questo quarto intervento è Cristina Destri, artista locale e fondatrice dell’associazione EmozionArte, che con il suo impegno volontario continua a lasciare un segno indelebile di bellezza nei diversi angoli del territorio vergiatese.

Un progetto nato nel 2020 con “La donna con il parasole” di Claude Monet in largo Lazzari, proseguito con “I giocatori di carte” di Cézanne a Cimbro e “In barca sulla Senna” di Renoir a Corgeno.

Il murales di Van Gogh è stato svelato ufficialmente nel pomeriggio di sabato, di fronte a cittadini e rappresentanti dell’amministrazione comunale. Ora manca solo Cuirone, prossima tappa del viaggio impressionista in salsa vergiatese.

Generico 03 Nov 2025

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.