500 neonazisti sotto il tendone della Pro Loco. “Ha prenotato una sola persona, non c’erano indizi”

«Non abbiamo niente da nascondere, per questo rispondo volentieri» dice Alberto Bertoni, presidente della Pro Loco di Lonate Pozzolo. Lo contattiamo al telefono dopo che è venuto allo scoperto che la tensostruttura di proprietà – “il Cerello”, come lo chiamano – ha ospitato a metà novembre un concerto con centinaia di neonazisti, tra cui alcuni condannati per omicidi e altri atti violenti. Il gruppo cui appartengono – gli Hammerskins – è noto per la militanza violenta, la sua articolazione tedesca per un periodo è stata anche dichiarata illegale in Germania.

Come è stato possibile? È una domanda che non è banale porsi.

Partiamo dall’inizio: chi ha fatto la richiesta?

«È venuto un semplice cittadino, non di Lonate, ma nulla mi faceva pensare a questa cosa, né a me né al mio collaboratore che gli ha mostrato la struttura. Al momento della consegna delle chiavi ci ha dato quanto previsto per la struttura, io ricevo 6-7 richieste al giorno di questo tipo, certo non riesco a vedere il casellario giudiziario di ognuno. Ci avevano dichiarato che era una festa privata, non abbiamo sindacato chi era o chi non era. La struttura ce l’hanno riconsegnata pulita, nella stessa maniera in cui gliel’avevamo data».

Ma non andate a verificare durante l’evento? Non vi siete accorti del genere di persone? «No, lo dico sinceramente, perché non è nostro costume andare a vedere durante le serate; magari sbagliamo ma questo è un po’ l’indirizzo».

Chi ha pagato? C’erano sigle di mezzo?

«No, una persona sola. Certo se ci fossero presentati come un’associazione, ero il primo a dire di No, avrei capito con cosa avevo a che fare. Tra l’altro qualche giorno dopo questa persona mi aveva chiamato per prendere la struttura al 7 di febbraio. Oggi, dopo quel che è successo, gli ho comunicato che non gliela confermo. L’ho chiamato più volte ma non risponde mai, gli ho mandato un messaggio».

Quindi: al momento della prenotazione non c’erano elementi, durante non vi siete accorti. Ma non è emerso nulla nei giorni successivi?

«La struttura era in ordine, non c’erano simboli di alcun tipo in giro. L’unica cosa che mi ha stupito è che in una serata sola si erano fatti fuori trenta fusti di birra. Poi qualcuno aveva notato auto straniere, ma di per sé non indicava, potevano essere amici» conclude Bertoni.

Alberto Bertoni

Non è certo la prima volta che iniziative simili vengono organizzate – per così dire – sotto mentite spoglie, nel 2015 un raduno di estrema destra di Casa Pound si tenne nella vicina Castano Primo in una struttura comunale, l’amministrazione di centrosinistra se ne accorse solo poco prima (il sindaco intervenne, ma gli estremisti entrarono lo stesso al campo sportivo, occupandolo).

«Personalmente e come Pro Loco ci dissociamo completamente da questa cosa» dice ancora Bertoni. «Guardi: io mi ero fatto scrupoli per una festa di fine campagna elettorale di un partito, l’abbiamo concessa quando è stata chiesta dall’amministrazione comunale. Quindi figuriamoci se davo la struttura per una cosa del genere. Poi ho dato tutte le informazioni ai carabinieri e le darò anche all’amministrazione».

Certo il caso ha suscitato molto clamore e anche polemica, locale e anche interna, con una consigliera che ha presentato le dimissioni per protesta. Su questo Bertoni si toglie però un sassolino dalla scarpa: «Mi aspettavo che qualcuno prima di montare un caso mi chiedessero informazioni come avete fatto voi». Riferimento all’opposizione di Lonate, che ha rilanciato l’inchiesta della piattaforma antifascista tedesca Exif, uscita il 16 dicembre scorso. Che ha svelato quel che era successo a Lonate e che fin qui tutti ignoravano.