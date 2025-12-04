A Busto Arsizio l’ultimo saluto ad Alessio: fissati i funerali del 19enne morto in moto
Il padre di Alessio, Alain Napolitano, ha lanciato un toccante appello sui social media, chiedendo a tutti gli amici, conoscenti e amanti delle due ruote di partecipare alle esequie
Sarà dato sabato 6 dicembre, alle ore 9.45, l’ultimo saluto ad Alessio Napolitano, il ragazzo di 19 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale la notte di sabato 29 novembre a Busto Arsizio, in via Sella all’angolo con via Isonzo.
I funerali si svolgeranno presso la chiesa dei santi Luigi e Beata Giuliana a Busto Arsizio, dove si radunerà una folla attesa per stringersi attorno alla famiglia. La comunità locale e quella di Gallarate, dove il giovane risiedeva, sono ancora sotto shock per la prematura e violenta perdita.
Alessio, in sella alla sua moto, era stato coinvolto in un violento scontro con un’automobile avvenuto intorno all’una di notte. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso, il giovane è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla vicenda, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, con il conducente dell’auto che è stato indagato.
L’appello del padre: “Tutti in moto per mio figlio”
In questi giorni di dolore insopportabile, il padre di Alessio, Alain Napolitano, ha lanciato un toccante appello sui social media, chiedendo a tutti gli amici, conoscenti e amanti delle due ruote di partecipare alle esequie. “Al funerale tutti in moto per mio figlio”, è stata la richiesta del genitore, un desiderio straziante per regalare al ragazzo, grande appassionato di motociclismo, un ultimo omaggio degno della sua passione e della sua giovane vita spezzata.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.