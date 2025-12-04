A Busto Arsizio l’ultimo saluto ad Alessio: fissati i funerali del 19enne morto in moto

Sarà dato sabato 6 dicembre, alle ore 9.45, l’ultimo saluto ad Alessio Napolitano, il ragazzo di 19 anni, tragicamente scomparso in un incidente stradale la notte di sabato 29 novembre a Busto Arsizio, in via Sella all’angolo con via Isonzo.

I funerali si svolgeranno presso la chiesa dei santi Luigi e Beata Giuliana a Busto Arsizio, dove si radunerà una folla attesa per stringersi attorno alla famiglia. La comunità locale e quella di Gallarate, dove il giovane risiedeva, sono ancora sotto shock per la prematura e violenta perdita.

Alessio, in sella alla sua moto, era stato coinvolto in un violento scontro con un’automobile avvenuto intorno all’una di notte. Nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale in codice rosso, il giovane è deceduto a causa delle gravissime ferite riportate. Sulla vicenda, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, con il conducente dell’auto che è stato indagato.

L’appello del padre: “Tutti in moto per mio figlio”

In questi giorni di dolore insopportabile, il padre di Alessio, Alain Napolitano, ha lanciato un toccante appello sui social media, chiedendo a tutti gli amici, conoscenti e amanti delle due ruote di partecipare alle esequie. “Al funerale tutti in moto per mio figlio”, è stata la richiesta del genitore, un desiderio straziante per regalare al ragazzo, grande appassionato di motociclismo, un ultimo omaggio degno della sua passione e della sua giovane vita spezzata.