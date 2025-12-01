Busto Arsizio
A Busto Arsizio una serata dedicata alla disabilità: il Teatro Sociale ospita “ConTATTO” e lo spettacolo Sirene
Giovedì 4 dicembre, a partire dalle 19, il pubblico potrà conoscere da vicino ConTATTO, il nuovo progetto avviato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto
Il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio celebra la Giornata mondiale della disabilità con una serata speciale che mette al centro inclusione, ascolto e narrazione. Giovedì 4 dicembre, a partire dalle 19, il pubblico potrà conoscere da vicino ConTATTO, il nuovo progetto avviato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto per creare un punto d’incontro tra la Fondazione, il territorio e le realtà impegnate nel sociale. Undici enti saranno presenti negli spazi del teatro con laboratori e iniziative dedicate al tema della disabilità.
Alle 20 andrà in scena Sirene, secondo titolo della stagione sotto la direzione artistica di Federico M. Zanandrea. Lo spettacolo, scritto da Chiara Arrigoni e diretto da Alberto Oliva, nasce dalle testimonianze raccolte nel centro diurno Il Ritorno Onlus di Seregno e intreccia realismo e linguaggio visionario per raccontare fragilità, identità e rinascita. Protagoniste sono Gi e Molly, interpretate da Federica Fabiani e Rossella Rapisarda: due donne in sedia a rotelle legate da un’amicizia intensa, sospese tra un passato segnato da un incidente e un presente animato dal desiderio di sentirsi viste.
«Con Sirene celebriamo la forza della trasformazione e della resilienza», ha dichiarato il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Federico Visconti, sottolineando la volontà di valorizzare i progetti del Terzo Settore e il ruolo del Teatro Sociale come luogo aperto alla comunità. Attraverso un linguaggio essenziale, momenti onirici e simboli di libertà e cambiamento, Sirene propone una riflessione profonda sulla disabilità, lontana dagli stereotipi e ricca di poesia. Lo spettacolo andrà in scena alle 20: i biglietti, da 16 a 27 euro, sono disponibili scrivendo a biglietti@teatrosociale.it.