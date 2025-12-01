A Busto Arsizio una serata dedicata alla disabilità: il Teatro Sociale ospita “ConTATTO” e lo spettacolo Sirene

Il Teatro Sociale Delia Cajelli di Busto Arsizio celebra la Giornata mondiale della disabilità con una serata speciale che mette al centro inclusione, ascolto e narrazione. Giovedì 4 dicembre, a partire dalle 19, il pubblico potrà conoscere da vicino ConTATTO, il nuovo progetto avviato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto per creare un punto d’incontro tra la Fondazione, il territorio e le realtà impegnate nel sociale. Undici enti saranno presenti negli spazi del teatro con laboratori e iniziative dedicate al tema della disabilità.

Alle 20 andrà in scena Sirene, secondo titolo della stagione sotto la direzione artistica di Federico M. Zanandrea. Lo spettacolo, scritto da Chiara Arrigoni e diretto da Alberto Oliva, nasce dalle testimonianze raccolte nel centro diurno Il Ritorno Onlus di Seregno e intreccia realismo e linguaggio visionario per raccontare fragilità, identità e rinascita. Protagoniste sono Gi e Molly, interpretate da Federica Fabiani e Rossella Rapisarda: due donne in sedia a rotelle legate da un’amicizia intensa, sospese tra un passato segnato da un incidente e un presente animato dal desiderio di sentirsi viste.

«Con Sirene celebriamo la forza della trasformazione e della resilienza», ha dichiarato il presidente della Fondazione Comunitaria del Varesotto Federico Visconti, sottolineando la volontà di valorizzare i progetti del Terzo Settore e il ruolo del Teatro Sociale come luogo aperto alla comunità. Attraverso un linguaggio essenziale, momenti onirici e simboli di libertà e cambiamento, Sirene propone una riflessione profonda sulla disabilità, lontana dagli stereotipi e ricca di poesia. Lo spettacolo andrà in scena alle 20: i biglietti, da 16 a 27 euro, sono disponibili scrivendo a biglietti@teatrosociale.it.