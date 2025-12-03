A Cairate aperte le candidature per il servizio di volontariato “Sicurezza scuola”

Il Comune di Cairate ha aperto le candidature per il servizio di Volontari Sicurezza Scuole, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza agli studenti durante gli orari di ingresso e di uscita delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’attività dei volontari consisterà nel supportare la gestione degli attraversamenti pedonali, contribuendo a una circolazione più sicura e ordinata nelle aree scolastiche.

Possono partecipare i residenti a Cairate che non abbiano superato i 75 anni di età. Le domande dovranno pervenire entro il 18 dicembre 2025 alle ore 12:00 e possono essere inviate tramite due modalità:

– Consegna a mano presso l’Ufficio segreteria/protocollo del Comune, situato in via Monastero 10, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00;

– Invio via email all’indirizzo: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it.

Al momento della candidatura, sarà necessario allegare una copia del proprio documento di identità. Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione e il modulo per la candidatura sono disponibili sul sito web del Comune di Cairate.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale al numero 0331-362201 interno 8 o via email all’indirizzo ufficio.poliziamunicipale@comune.cairate.va.it