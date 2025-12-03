Varese News

Varese Laghi

A Cairate aperte le candidature per il servizio di volontariato “Sicurezza scuola”

Fino al 18 dicembre è possibile candidarsi per contribuire alla sicurezza degli attraversamenti pedonali nelle vicinanze delle scuole. Requisiti e modalità di invio delle domande

generica

Il Comune di Cairate ha aperto le candidature per il servizio di Volontari Sicurezza Scuole, un’iniziativa volta a garantire maggiore sicurezza agli studenti durante gli orari di ingresso e di uscita delle scuole primarie e secondarie di primo grado. L’attività dei volontari consisterà nel supportare la gestione degli attraversamenti pedonali, contribuendo a una circolazione più sicura e ordinata nelle aree scolastiche.

Possono partecipare i residenti a Cairate che non abbiano superato i 75 anni di età. Le domande dovranno pervenire entro il 18 dicembre 2025 alle ore 12:00 e possono essere inviate tramite due modalità:

– Consegna a mano presso l’Ufficio segreteria/protocollo del Comune, situato in via Monastero 10, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11:00 alle 13:00;
– Invio via email all’indirizzo: ufficio.segreteria@comune.cairate.va.it.

Al momento della candidatura, sarà necessario allegare una copia del proprio documento di identità. Tutte le informazioni relative alla procedura di selezione e il modulo per la candidatura sono disponibili sul sito web del Comune di Cairate.

Per ulteriori dettagli, è possibile contattare l’Ufficio di Polizia Locale al numero 0331-362201 interno 8 o via email all’indirizzo ufficio.poliziamunicipale@comune.cairate.va.it

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.