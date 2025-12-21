A Casalzuigno un viaggio musicale tra De André e Guccini

Domenica 28 dicembre 2025 alle 20.30, il Teatro dell’Oratorio di Casalzuigno apre le sue porte a una serata speciale dedicata a due pilastri della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André e Francesco Guccini. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dalla Pro Loco Casalzuigno e si presenta come un’occasione imperdibile per ascoltare, riscoprire e riflettere sulla profondità dei testi e delle musiche di questi grandi artisti.

Un formato originale tra concerto e narrazione

L’evento si configura come un concerto-conferenza, una formula che unisce l’esecuzione dal vivo all’analisi testuale e stilistica. A portarlo in scena è il duo musicale “Dietro ogni scemo c’è un villaggio”, formato da Francesco Pozzi (pianoforte e voce solista) e Matteo Finizio (chitarra e cigar box), accompagnati dalla voce narrante di Ottavio Brigandì.

Tra poesia e musica: il racconto di due autori indimenticabili

L’iniziativa, ideata da Paolo e Giulia Besagni, nasce dal desiderio di valorizzare l’eredità musicale e culturale di De André e Guccini. Attraverso brani scelti ed eseguiti dal vivo, si esploreranno tematiche comuni, differenze stilistiche, approcci narrativi e sonori che hanno reso uniche le loro canzoni.

Le esecuzioni musicali saranno intervallate da riflessioni e racconti che aiuteranno il pubblico a cogliere sfumature e significati spesso celati nei testi. Una serata pensata non solo per gli appassionati di musica, ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo dei due cantautori con uno sguardo nuovo.

Info utili e partecipazione

L’evento si svolge presso il Teatro dell’Oratorio di Casalzuigno, in Via Sanda 4, con ampio parcheggio disponibile. L’ingresso è gratuito.