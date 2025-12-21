A Casalzuigno un viaggio musicale tra De André e Guccini
Il teatro dell’oratorio domenica 28 dicembre ospita un concerto-conferenza dedicato a due maestri della canzone italiana, in un intreccio di musica, parole e riflessioni
Domenica 28 dicembre 2025 alle 20.30, il Teatro dell’Oratorio di Casalzuigno apre le sue porte a una serata speciale dedicata a due pilastri della canzone d’autore italiana: Fabrizio De André e Francesco Guccini. L’appuntamento, a ingresso libero, è promosso dalla Pro Loco Casalzuigno e si presenta come un’occasione imperdibile per ascoltare, riscoprire e riflettere sulla profondità dei testi e delle musiche di questi grandi artisti.
Un formato originale tra concerto e narrazione
L’evento si configura come un concerto-conferenza, una formula che unisce l’esecuzione dal vivo all’analisi testuale e stilistica. A portarlo in scena è il duo musicale “Dietro ogni scemo c’è un villaggio”, formato da Francesco Pozzi (pianoforte e voce solista) e Matteo Finizio (chitarra e cigar box), accompagnati dalla voce narrante di Ottavio Brigandì.
Tra poesia e musica: il racconto di due autori indimenticabili
L’iniziativa, ideata da Paolo e Giulia Besagni, nasce dal desiderio di valorizzare l’eredità musicale e culturale di De André e Guccini. Attraverso brani scelti ed eseguiti dal vivo, si esploreranno tematiche comuni, differenze stilistiche, approcci narrativi e sonori che hanno reso uniche le loro canzoni.
Le esecuzioni musicali saranno intervallate da riflessioni e racconti che aiuteranno il pubblico a cogliere sfumature e significati spesso celati nei testi. Una serata pensata non solo per gli appassionati di musica, ma anche per chi desidera avvicinarsi al mondo dei due cantautori con uno sguardo nuovo.
Info utili e partecipazione
L’evento si svolge presso il Teatro dell’Oratorio di Casalzuigno, in Via Sanda 4, con ampio parcheggio disponibile. L’ingresso è gratuito.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Valuta verso la Svizzera, la Finanza alza il muro nel Vco: fermati oltre 6 milioni nel 2025
frenand su Nato per bilanciare il lato scientifico dell'ateneo, il Centro di Storia Locale dell’Insubria celebra i 25 anni
michele_drive su Commercianti in rivolta per la ciclabile a Belforte: Angei chiede una commissione urgente
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.