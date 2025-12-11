Varese News

A Gallarate si celebrano i 50 anni di “Wish You Were Here” con un evento speciale alla Biblos Mondadori

Una serata dedicata ai Pink Floyd tra parole, musica e ricordi, con ospiti speciali, ascolto in vinile e brindisi finale

wish you were here pink floyd

Venerdì 12 dicembre alle 18.30 la libreria Biblos Mondadori accoglie fan, curiosi e appassionati per un evento che celebra il cinquantesimo anniversario di “Wish You Were Here”, capolavoro assoluto dei Pink Floyd. Una serata tra musica, racconti e atmosfere vintage, per rivivere la storia e l’impatto di un album entrato nel mito.

Un tuffo nella storia dei Pink Floyd

Al centro dell’incontro ci sarà una narrazione appassionata del contesto, dei retroscena e del significato di Wish You Were Here, attraverso le parole tratte dai libri di Stefano Girolami e del collettivo Lunatics, esperti e divulgatori della scena musicale rock. A guidare il pubblico ci saranno una libraia e un musicologo, che condurranno il dialogo insieme al giornalista di VareseNews e responsabile di Radio Materia, Orlando Mastrillo.

Musica dal vivo e ascolto in vinile

A rendere ancora più intensa l’atmosfera ci sarà la voce di Anna Marcolongo, che accompagnerà alcuni momenti della serata. Al termine dell’incontro, si potrà ascoltare il vinile originale dell’album, grazie alla collaborazione con Centro della Musica. Il tutto si concluderà con un brindisi offerto da Chatwin, in un clima conviviale e informale.

Ingresso libero, prenotazione consigliata

L’appuntamento è a Gallarate, presso la libreria Biblos Mondadori di Piazza Libertà. L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è consigliata (0331777457 – biblosgallarate@gmail.com). Una bella occasione per ritrovarsi, celebrare una pietra miliare della musica rock e lasciarsi trasportare dai suoni e dalle parole che hanno segnato un’epoca.

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
TAG ARTICOLO

