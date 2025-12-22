A Saronno le minoranze chiedono il rinvio del Consiglio comunale sull’ex Isotta Fraschini

A poche ore dal Consiglio comunale che dovrà adottare il piano Ex Isotta Fraschini (in programma questa sera alle 21), i rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza, invitano nuovamente la Giunta Pagani a rinviare la controversa seduta consiliare.

La vicepresidente della Commissione urbanistica Francesca Pozzoli, il capogruppo di Saronno Civica Augusto Airoldi, Lorenzo Azzi per Forza Italia, Raffaele Fagioli per la Lega, Giampietro Guaglianone per Fratelli d’Italia e Luca Amadio, consigliere indipendente, hanno sottoscritto una lettera per chiedere il rinvio della discussione in consiglio.

«La rigenerazione urbana delle aree ex Isotta-Fraschini può rappresentare un reale momento di partecipazione democratica della città ad un progetto che ne potrebbe migliorare sensibilmente le prospettive future sia in termini di sviluppo economico, sociale e culturale che di attrattività e sostenibilità ambientale a vantaggio di tutti i saronnesi – scrivono i capigruppo – Purtroppo l’inspiegata accelerazione impressa dall’Amministrazione in queste settimane rischia di far perdere alla città una opportunità unica. Riteniamo infatti che uno dei progetti privati di rigenerazione urbana più rilevanti per Saronno degli ultimi trent’anni non possa arrivare in Consiglio Comunale poche ore dopo essere stato sommariamente illustrato ai soli componenti le Commissioni consiliari e senza alcun reale confronto con la città. È il metodo ad essere profondamente sbagliato. Dal poco che ci è dato di capire, diversi e dirimenti sono i punti che necessitano di essere compresi, discussi, valutati in termini di impatto sull’intera città e magari, modificati. Peraltro, anche la convocazione della seduta odierna delle commissioni riunite Urbanistica ed Infrastrutture, risulta viziata nella forma in quanto non sono state evidenziate le motivazioni di urgenza a supporto della convocazione con termine inferiore ai tre giorni precedenti la seduta (art. 29 commi 1 e 12 del regolamento del Consiglio Comunale e allegato al regolamento Consiglio Comunale n° 50 del 29 settembre 2010)».

«Chiediamo quindi che la discussione sul progetto venga temporaneamente sospesa e rinviata ad una seduta consiliare da convocarsi, con le forme dovute, solo ad esito di momenti di confronto pubblico, approfondimenti in commissione consiliare e osservazioni dei cittadini e delle associazioni – conclude la lettera – Chiediamo altresì la messa a disposizione di un dossier tecnico con relazioni, studi, valutazioni tecniche e passi progettuali compiuti ad oggi. Il tutto in modo trasparente e pubblico, ad esempio in una sezione del sito del Comune dedicata alla rigenerazione delle aree ex Isotta-Fraschini. Siamo convinti che l’obiettivo comune sia quello di dare a Saronno uno strumento di sviluppo e riqualificazione urbana capace di migliorare la città in tutti i suoi aspetti e siamo certi che nessuno possa seriamente pensare di correre per la delibera di adozione del progetto, almeno alla seconda metà di gennaio. Un progetto destinato ad essere realizzato in non meno di 10 anni, nulla può perdere dal rinvio di alcune settimane, tutto la città può perdere da decisioni affrettate».