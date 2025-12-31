A Saronno torna la raccolta di indumenti per l’inverno con l’iniziativa “Io dono – L’armadio della solidarietà”
Sabato 17 gennaio nella sede della fondazione Casa di Marta saranno raccolti indumenti invernali maschili ma anche coperte, lenzuola e sacchi a pelo
Sabato 17 gennaio a Saronno torna l’iniziativa “Io dono – l’armadio della solidarietà”, una raccolta di indumenti promossa da Casa di Marta onlus.
La raccolta è fissata per la mattina, dalle 9 alle 11 nella sede di via Petrarca, e sarà dedicata in particolare all’abbigliamento maschile invernale e sportivo. I cittadini potranno donare giubbotti, felpe, t-shirt, jeans, oltre a biancheria intima nuova o in ottimo stato (slip, boxer, calze), cappelli, guanti, sciarpe e scarpe sportive.
Oltre agli indumenti, l’iniziativa prevede anche la raccolta di coperte, lenzuola e sacchi a pelo, materiali particolarmente utili durante i mesi più freddi per le persone accolte o seguite dai servizi della fondazione.
L’azione rientra nel progetto “L’armadio della solidarietà”, che mira a rispondere ai bisogni essenziali delle persone più fragili attraverso il coinvolgimento diretto della comunità. Un’iniziativa semplice ma dal forte valore sociale, che invita i cittadini a trasformare ciò che non usano più in un aiuto concreto per chi ne ha bisogno. Un’occasione per contribuire, con un piccolo gesto, a rafforzare la rete di solidarietà sul territorio di Saronno.
