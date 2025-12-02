A Tradate il cielo di Natale si scopre sotto la cupola dell’EcoPlanetario
Tre domeniche speciali (7, 14 e 21 dicembre) al Centro Didattico Scientifico per un viaggio tra stelle, racconti e atmosfera natalizia
Un’esperienza magica attende grandi e piccoli al Planetario del Parco Pineta di Tradate: nelle tre domeniche del 7, 14 e 21 dicembre, l’EcoPlanetario apre le sue porte per “Il cielo di Natale”, uno spettacolo tra scienza e racconto dedicato alle stelle che illuminano il periodo più atteso dell’anno.
Il percorso, pensato e curato dallo staff di AstroNatura, unisce l’osservazione astronomica al fascino delle narrazioni natalizie. I visitatori verranno accompagnati in un viaggio guidato dalla stella cometa alla scoperta del cielo invernale, immaginando di seguire Babbo Natale nel suo volo tra costellazioni e pianeti.
Ogni appuntamento si svolge nel pomeriggio, dalle 14 alle 17,30, al Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, in via ai Ronchi 75. Oltre allo spettacolo in cupola, i visitatori potranno approfittare dei sentieri che attraversano il Parco Pineta: percorsi accessibili gratuitamente e ideali per una passeggiata nella natura invernale, tra piccoli dettagli da osservare e momenti di tranquillità.
Per partecipare è necessario prenotare sul sito ufficiale del Centro. È possibile scegliere tra l’ingresso gratuito al Centro (senza spettacolo in Planetario) oppure il biglietto per “Il cielo di Natale” in EcoPlanetario (comprensivo di ingresso al Centro). In questo caso il costo per lo spettacolo è di 6 euro per il biglietto intero e 4 euro il ridotto per i minori di 14 anni. L’ingresso è gratuito per bambini sotto i 4 anni e persone con disabilità. Per informazioni e prenotazioni si può consultare il SITO UFFICIALE del centro didattico.
