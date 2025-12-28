A Varese due incidenti stradali nel giro di un’ora: intervento dei vigili del fuoco e delle ambulanze

Doppio intervento dei soccorsi nella tarda mattinata di oggi, domenica 28 dicembre, a Varese, dove nel giro di poco più di un’ora si sono verificati due incidenti stradali che hanno richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

Il primo episodio è avvenuto alle 12.09 in viale Belforte, dove un’anziana di 79 anni ha perso il controllo della propria Mini, andando a schiantarsi contro un albero a bordo strada. L’impatto è stato violento e ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Varese, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area dell’incidente, collaborando con i sanitari per consentire le operazioni di soccorso. La donna è stata presa in carico dal personale del 118 e trasportata in ospedale, al Circolo, ferita ma non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi.

Il secondo incidente si è verificato alle 13.13 in via Fabio Filzi, sempre a Varese, tra Bosto e Cabeno. In questo caso si è trattato di un scontro tra due auto, che ha coinvolto due donne di 50 e 77 anni. Anche in questo episodio è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, oltre ai soccorritori del sistema di emergenza sanitaria. Le due persone coinvolte sono state assistite e trasportate in ospedale per accertamenti.

In entrambi i casi le operazioni di soccorso si sono svolte senza particolari criticità, ma gli episodi riaccendono l’attenzione sulla sicurezza stradale, soprattutto nelle arterie urbane più trafficate.