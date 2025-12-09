A Varese una fiaccolata nel 77° anniversario della dichiarazione universale dei diritti umani
La fiaccolata partirà da piazza XX Settembre il prossimo 10 dicembre alle 18. L’iniziativa è sostenuta da numerose realtà del territorio
Il 10 dicembre, in occasione del 77° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, una vasta coalizione di associazioni varesine della solidarietà e dell’impegno civile organizza una fiaccolata che partirà alle 18 da piazza XX Settembre.
La ricorrenza, istituita dall’ONU per ricordare l’adozione del documento del 1948, richiama ogni anno l’attenzione sulla tutela dei diritti fondamentali di ogni individuo, senza distinzione di razza, religione, sesso o nazionalità. Un messaggio che oggi, sottolineano gli organizzatori, risuona più urgente che mai: in molte aree del pianeta mancano pace, sicurezza e diritti basilari. Popolazioni travolte da guerre, crisi umanitarie e logiche predatorie affrontano fame, sete, freddo e l’assenza di qualsiasi forma di assistenza.
Per queste ragioni, la fiaccolata di quest’anno sarà dedicata alle popolazioni palestinesi, sudanesi e congolesi, insieme a tutte le persone private dei loro diritti fondamentali. Le organizzazioni promotrici ribadiscono inoltre l’impegno a proseguire nelle mobilitazioni con metodi nonviolenti – dal digiuno al boicottaggio – per contribuire alla costruzione di una pace giusta e duratura.
Promotori e adesioni in crescita
L’iniziativa è sostenuta da numerose realtà del territorio, tra cui:
Comitato permanente per i Diritti Umani di Varese, Sharazade Cultura e Spettacolo senza frontiere, Wake Up Varese, Movimento Ubuntu, Nepal nel Cuore, Associazione Salvadorenos Unidos en Varese Italia, Le Donne in Nero Varese, DES Varese, nAzione Umana, FilmStudio 90 aps, Mediterranea Varese, ActionAid, ANPI Provinciale Varese, Ultima Generazione Varese, Da Varese a Gaza, Spazio Culturale Gaja, WOPU, WAF – Worldwide Assistance Foundation e RAV – Rete Antifascista Varese.
Sono inoltre in attesa di patrocinio i Comuni di Varese, Malnate e Lozza.
Il percorso
La fiaccolata partirà da piazza XX Settembre e attraverserà via Vittorio Veneto, corso Aldo Moro, piazza Monte Grappa, corso Matteotti, piazza Podestà (dove è prevista una breve pausa), per poi proseguire verso piazza Carducci, via Broggi, via Veratti e via Marcobi.
L’arrivo è previsto in via Marconi, nei pressi del Battistero, dove potranno tenersi ulteriori interventi, accompagnati da musica e canti.
Un’iniziativa che vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza di difendere ogni giorno diritti e dignità umana, con la forza della partecipazione e della nonviolenza.
