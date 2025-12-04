Addio a Renato Gobbi, anima generosa di Lissago e della sezione varesina dell’Aia

Si è spento a 76 anni Renato Gobbi, figura amatissima di Lissago e Arbitro Benemerito della sezione varesina dell’AIA (Associazione Italiana Arbitri). Una vita spesa per la comunità, tra l’impegno nella scuola e la passione per il calcio, sempre con il sorriso e una parola gentile per tutti.

Per trent’anni, dal 1981 al 2011, Renato è stato segretario della Scuola dell’Infanzia “AM e GB Dall’Aglio” di Lissago. Colleghi e volontari lo ricordano come una presenza costante, instancabile e attenta: pronto a risolvere ogni problema e a sostenere con discrezione insegnanti, presidenti e consiglieri della Fondazione. “Lo ricordiamo varcare il cancello della scuola con il suo sorriso, sempre disponibile e pieno di vita. È stato un esempio di dedizione al sociale e di attenzione al benessere della comunità”, si legge nel messaggio del Consiglio di Amministrazione e del personale della scuola, che si uniscono al dolore della famiglia.

Oltre all’impegno scolastico, Renato ha dedicato oltre mezzo secolo all’AIA di Varese, dove ha maturato 54 anni di appartenenza fino al riconoscimento di Arbitro Benemerito. Uomo di valori, sportivo dentro e fuori dal campo, ha lasciato un segno profondo tra le generazioni di arbitri che con lui hanno condiviso incontri, partite e momenti di formazione. “A nome dell’intera sezione AIA di Varese – ha dichiarato il presidente Roberto Arcari Farinetti – esprimiamo il nostro cordoglio e ci stringiamo con affetto alla famiglia.”

I funerali di Renato Gobbi si terranno venerdì 5 dicembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Lissago, preceduti dalla recita del Santo Rosario alle 14.00.