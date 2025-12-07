Al Nuovo “Ammazzare stanca”, sul Grande schermo la cronaca di una storia di crimine targata Varese

Dopo il “debutto“ varesino con attori e regista, “Ammazzare Stanca“ continua la sua permanenza al teatro Nuovo di Varese coi seguenti orari: domenica 7 dicembre ore 18.00 • 21.00. Lunedì 8 dicembre ore 18.00 • 21.00

Il film, diretto da Daniele Vicari, è stato presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è distribuito in sala dal 4 dicembre con 01 Distribution. Racconta l’omonima autobiografia di Antonio Zagari, ex ‘ndranghetista attivo in provincia di Varese negli anni Settanta e Ottanta. Il libro è edito da Compagnia Editoriale Aliberti.

foto di Alessandro Reato