Al Nuovo “Ammazzare stanca”, sul Grande schermo la cronaca di una storia di crimine targata Varese
Il film, diretto da Daniele Vicari, è stato presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è distribuito in sala dal 4 dicembre con 01 Distribution
Dopo il “debutto“ varesino con attori e regista, “Ammazzare Stanca“ continua la sua permanenza al teatro Nuovo di Varese coi seguenti orari: domenica 7 dicembre ore 18.00 • 21.00. Lunedì 8 dicembre ore 18.00 • 21.00
Il film, diretto da Daniele Vicari, è stato presentato all’ultima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia ed è distribuito in sala dal 4 dicembre con 01 Distribution. Racconta l’omonima autobiografia di Antonio Zagari, ex ‘ndranghetista attivo in provincia di Varese negli anni Settanta e Ottanta. Il libro è edito da Compagnia Editoriale Aliberti.
foto di Alessandro Reato
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Dino Soldavini su Stefania Bardelli lancia il Movimento Angelo Vidoletti e punta alle elezioni di Varese
Cattivik su Per dieci giorni a Varese chiusa via Ca' Bassa, la strada tra via Peschiera e Cantello
GrandeFratello su Massimo Da Rin a 360 gradi: "Serve più cinismo sotto porta e con l'uomo in più. Lavoriamo su tanti aspetti per migliorare"
principe.rosso su L’estrema destra in piazza a Gallarate contro l’immigrazione: “Gallarate è nostra e ci appartiene”
Felice su Urbanistica e PGT, nuovo scontro tra Police e la Maggioranza sul nuovo supermercato a Cassano Magnago
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.