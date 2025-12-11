Varese News

Al Punto Rosso Lazzaroni di Saronno il Natale profuma di tradizione… con un tocco olimpico

A Saronno, in via Gorizia 41, Punto Rosso Lazzaroni nel suggestivo allestimento natalizio apre le porte ad un mondo incantato fatto di dolci, confezioni storiche e tante golose novità, tutte da scoprire

Saronno - Punto Rosso Lazzaroni Natale 2025

A Saronno, in via Gorizia 41, Punto Rosso Lazzaroni si conferma anche per questo Natale un luogo speciale, dove storia, eccellenza artigianale e atmosfera si incontrano per regalare emozioni autentiche. All’ingresso, una scintillante renna luminosa accoglie i visitatori e  introduce nel cuore di un mondo incantato fatto di dolci, confezioni storiche e tante novità, tutte da scoprire.

Le nuove scatole ispirate alle Olimpiadi

Tra le principali novità di quest’anno spicca una nuova linea di scatole in latta dedicate al Natale, con un omaggio speciale ai Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Iconiche, colorate, ideali da collezionare o regalare, le confezioni celebrano lo spirito sportivo e la creatività italiana. Una di queste è anche ufficiale Milano-Cortina, a testimonianza del legame tra il marchio Lazzaroni e gli eventi che uniscono il Paese.

A queste si aggiungono altre quattro nuove grafiche per i panettoni, tra cui una con una simpatica giraffa, una con un tenero panda e una dedicata anch’essa a Milano-Cortina, andata subito a ruba.

Saronno - Punto Rosso Lazzaroni Natale 2025

Panettoni per tutti i gusti

Il Natale al Punto Rosso è anche e soprattutto grandi panettoni. Oltre al Classico, la selezione propone il Nudo e Puro (senza canditi né uvetta, con glassa), ma anche gusti più audaci come il Sacher al cioccolato e persino Il Salato, una sorprendente versione con pomodori, acciughe, capperi e olive. E per chi cerca qualcosa di davvero speciale, c’è Il Lazzarone, un panettone firmato con tutta l’esperienza e la qualità della storica azienda saronnese.

Ultimissimo arrivato, infine, il super goloso Partenope, un panettone al caffè e rum per chiudere il pranzo di Natale con un tocco davvero sofisticato.

Saronno - Punto Rosso Lazzaroni Natale 2025

Un liquore da medaglia e la crema al panettone

Nella zona dedicata ai liquori è possibile scoprire un’altra novità: la crema al panettone, dolce, profumata e perfetta per accompagnare le feste o fare un regalo originale. Tra gli scaffali si trova anche l’Amaretto Lazzaroni, l’ultima versione del liquore che ha appena conquistato una medaglia internazionale, a conferma dell’eccellenza del marchio.

Saronno - Punto Rosso Lazzaroni Natale 2025

Punto Rosso è a Saronno, in via Gorizia 41

telefono 02 9670 1021 (interno 217 ) – mail: info@puntorossosaronno.it

www.puntorossosaronno.it

Per chi desidera entrare nel mondo di Chiostro di Saronno e Punto Rosso, è possibile guardare i video ufficiali dei due brand sui loro profili Instagram:

Chiostro di Saronno: Video Instagram
Punto Rosso: Video Instagram

Pubblicato il 11 Dicembre 2025
