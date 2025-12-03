Varese News

Al via le candidature per il “Premio Boeu da ‘Za”: Azzate cerca i suoi cittadini d’eccellenza

Aperta la terza edizione delle benemerenze civiche azzatesi. Saranno i cittadini stessi a proporre i nomi di chi si è distinto per il bene della comunità

Premio Boeu da 'Za

Il Comune di Azzate ha aperto le candidature per la terza edizione del “Premio Boeu da ‘Za”, le benemerenze civiche che celebrano l’impegno e il contributo dei cittadini alla vita del paese.
Il riconoscimento, il cui nome rende omaggio alla storia locale, prende spunto dal soprannome storico degli azzatesi, “Bue di Azzate”, simbolo di determinazione e resilienza legato alle antiche fatiche dei cittadini che affrontavano le ripide salite del borgo con i buoi al seguito.
Anche quest’anno saranno gli stessi residenti a poter proporre i candidati al premio. Chiunque potrà segnalare persone che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito a migliorare la qualità della vita ad Azzate, anche se poco conosciute al grande pubblico.

Come candidare
Le proposte possono essere presentate indicando il nome della persona e una motivazione dettagliata sul contributo dato alla comunità. Saranno valorizzate le segnalazioni che sapranno meglio argomentare la candidatura: insomma, non conta il numero dei voti ma le motivazioni. Le proposte si possono consegnare al personale della Biblioteca Comunale durante gli orari di apertura, oppure inviarle via email all’indirizzo biblioteca@comune.azzate.va.it.
A gennaio verranno assegnate cinque benemerenze, selezionate dalla giunta comunale sulla base delle proposte ricevute dai cittadini, per valorizzare chi ha reso Azzate speciale con il proprio impegno e la propria dedizione.

Pubblicato il 03 Dicembre 2025
