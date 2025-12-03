Al via le candidature per il “Premio Boeu da ‘Za”: Azzate cerca i suoi cittadini d’eccellenza

Il Comune di Azzate ha aperto le candidature per la terza edizione del “Premio Boeu da ‘Za”, le benemerenze civiche che celebrano l’impegno e il contributo dei cittadini alla vita del paese.

Il riconoscimento, il cui nome rende omaggio alla storia locale, prende spunto dal soprannome storico degli azzatesi, “Bue di Azzate”, simbolo di determinazione e resilienza legato alle antiche fatiche dei cittadini che affrontavano le ripide salite del borgo con i buoi al seguito.

Anche quest’anno saranno gli stessi residenti a poter proporre i candidati al premio. Chiunque potrà segnalare persone che, con il loro impegno quotidiano, hanno contribuito a migliorare la qualità della vita ad Azzate, anche se poco conosciute al grande pubblico.

Come candidare

Le proposte possono essere presentate indicando il nome della persona e una motivazione dettagliata sul contributo dato alla comunità. Saranno valorizzate le segnalazioni che sapranno meglio argomentare la candidatura: insomma, non conta il numero dei voti ma le motivazioni. Le proposte si possono consegnare al personale della Biblioteca Comunale durante gli orari di apertura, oppure inviarle via email all’indirizzo biblioteca@comune.azzate.va.it.

A gennaio verranno assegnate cinque benemerenze, selezionate dalla giunta comunale sulla base delle proposte ricevute dai cittadini, per valorizzare chi ha reso Azzate speciale con il proprio impegno e la propria dedizione.