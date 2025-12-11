Albizzate ha un nuovo sindaco, ed è il figlio del sindaco: Francesco Zorzo eletto alla guida del consiglio dei ragazzi

Albizzate ha ufficialmente il suo nuovo Consiglio comunale dei ragazzi, e a guidarlo sarà un volto già noto in paese, per via di famiglia. Il nuovo sindaco dei ragazzi è Francesco Zorzo, eletto al termine delle votazioni che si sono svolte giovedì 4 dicembre 2025. Curiosità nella curiosità: Francesco è figlio del sindaco di Albizzate “senior”, Mirko Vittorio Zorzo. Un passaggio di fascia tricolore in famiglia, dunque, che fa sorridere e racconta il forte legame civico della comunità.

Una scuola “di serie A” al governo dei ragazzi

Francesco Zorzo era candidato con la lista “Una scuola di serie A”, che ha ottenuto la maggioranza dei voti e ha conquistato il numero maggiore di consiglieri eletti. L’altra lista in lizza era “Fermi in movimento”, che ha espresso l’altra candidata sindaca, Elisa Paglia.

Sono stati eletti come consiglieri, per la lista “Una scuola di serie A”: Di Giorgio Nicolò, Foglio Ginevra, Eremita Leonardo, Forastiero Diego, Zinnari Alessandro, Concato Alice, Giavini Lavinia, Hrir Yasmine, Merlin Gaia ed El Ahrache Aya.

Per la lista “Fermi in movimento” sono stati eletti: Elisa Paglia, Scibilia Thomas, Bardelli Andrea, Casero Camilla e Cremaschi Isabella.

Prima seduta il 15 dicembre

La prima seduta del Consiglio comunale dei ragazzi è convocata per lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 13.15, presso la Sala “Gianni Piotti” in municipio. All’ordine del giorno sono previsti l’insediamento degli eletti, il giuramento del sindaco dei ragazzi, la nomina del vicesindaco e degli assessori e la presentazione del programma.

Un’esperienza di cittadinanza attiva che coinvolge i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “E. Fermi” e che punta a renderli protagonisti della vita pubblica. E ad Albizzate, da oggi, c’è un sindaco… figlio del sindaco: una combinazione inedita che sicuramente farà discutere, con il sorriso.