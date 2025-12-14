Albizzate presenta “ATTIVA+MENTE: Young Hub”, il nuovo laboratorio di idee per i giovani

Albizzate si prepara a inaugurare “ATTIVA+MENTE: Albizzate Young Hub”, il nuovo progetto dedicato ai giovani dai 15 ai 34 anni e sostenuto dal bando regionale “La Lombardia è dei Giovani”. Si tratta di una proposta innovativa che introduce un approccio completamente rinnovato alle politiche giovanili, con l’obiettivo di offrire spazi, occasioni e strumenti costruiti insieme ai ragazzi, valorizzando studio, creatività, orientamento, benessere psicologico e partecipazione civica.

La vera novità di ATTIVA+MENTE sta nel suo carattere partecipativo: non un semplice calendario di attività, ma la nascita di un hub giovanile diffuso, che anima diversi luoghi del paese e coinvolge i giovani come protagonisti attivi. Il Comune di Albizzate è capofila del progetto e coordina una rete di partner specializzati: Cooperativa L’Airone, Henosis e associazione MEGA.

Il percorso si articola in nove azioni che rappresentano il cuore del progetto: dall’evento di apertura alla gestione dell’Aula Studio, spazio aperto e in parte autogestito, fino alla creazione degli Sportelli Informagiovani e Informalavoro per accompagnare scelte scolastiche, universitarie e professionali. Seguono i laboratori di educazione digitale, con un’attenzione specifica all’uso consapevole dell’intelligenza artificiale, e un ricco programma culturale che comprende cineforum, murales, attività artistiche e momenti di confronto.

Il progetto prevede anche workshop sulle competenze trasversali, fondamentali per affrontare percorsi di studio e lavoro, e l’attivazione di uno sportello psicologico, pensato per offrire ascolto e supporto qualificato ai giovani in difficoltà. L’iniziativa si concluderà con una festa finale di restituzione, durante la quale saranno presentati alla comunità risultati, produzioni e testimonianze dei partecipanti.

ATTIVA+MENTE rappresenta anche un investimento significativo: 57.000 euro il budget complessivo, di cui 40.000 finanziati da Regione Lombardia, mentre la restante parte è cofinanziata dal Comune e dai partner.

La presentazione ufficiale del progetto si terrà lunedì 15 dicembre alle ore 21.00 nella Sala Piotti del Comune di Albizzate, durante l’evento “Storie di provincia”. Ospiti della serata saranno Max Cavallari dei Fichi d’India, Valerio Fazio del progetto Svaresando e il creator Samuele Corsalini, che racconteranno come dalle realtà di provincia possano nascere percorsi creativi e professionali di valore. Un invito, per i giovani, a credere nelle proprie idee e a scoprire le opportunità che anche i piccoli territori possono offrire.