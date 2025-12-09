Alle Lucine di Leggiuno numeri da record. Cinquemila visitatori nel primo weekend
Un'inaugurazione che ha superato ogni aspettativa, complice soprattutto il bel tempo. Molto apprezzate le nuove istallazioni
Il primo fine settimana delle lucine di Natale di Leggiuno si chiude con un ottimo risultato. Sono state circa 5.000 le persone che tra sabato 6 e lunedì 8 dicembre sono arrivate nel piccolo paese sul Lago Maggiore per ammirare l’enorme installazione luminosa ideata da Lino Betti e allestita con l’aiuto di decine di volontari.
«Numeri – confermano gli organizzatori – molto più alti rispetto a quelli degli anni scorsi». Complice soprattutto il bel tempo, che ha garantito le condizioni ideali per visitare le lucine e permettere a grandi e bambini di vivere una bella serata di festa in famiglia o con gli amici.
Un successo anche la novità di quest’anno: il grande prato fiorito luminoso realizzato all’interno del campo da calcio dell’oratorio: una composizione formata da migliaia di bulbi costruiti con materiali di recupero, ma degni del giardino di una reggia. «L’installazione è stata molto apprezzata – sottolineano gli organizzatori -. Questi giorni, prima dell’inizio del periodo principale delle feste, sono il momento giusto per chi vuole visitare le luci di Natale con più tranquillità».
Orari e prenotazioni
Le Lucine di Natale si potranno visitare tutti i giorni fino al 6 gennaio, tranne il 24 e 31 dicembre. Gli orari di apertura vanno dalle 17:30 alle 23:00 (ultimo ingresso alle 22.30). È possibile acquistare i biglietti online sul sito www.lucinedinatale.it, con una tariffa speciale di prevendita. L’articolo con tutti i dettagli
