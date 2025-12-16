Varese News

Italia/Mondo

Alzheimer in Lombardia, il PD chiede il potenziamento della rete assistenziale

Gli emendamenti del Gruppo PD per potenziare i nuclei Alzheimer, aumentare i posti a contratto nelle RSA e rifinanziare i Centri Diurni Integrati. Astuti: "Chiediamo di implementare la presenza dei nuclei Alzheimer nelle RSA lombarde"

samuele astuti

Potenziare i servizi residenziali e domiciliari per la malattia di Alzheimer e le altre forme di demenza e rafforzare la rete dei Centri Diurni Integrati: è quanto chiedono gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati al bilancio di previsione dal gruppo regionale del Partito Democratico.

«In Lombardia – spiega Samuele Astuti – si stimano oltre 190.000 persone affette da demenza, cui si aggiungono circa 160.000 cittadini con decadimento cognitivo lieve. Dietro questi numeri ci sono famiglie e caregiver che spesso affrontano da soli un carico assistenziale enorme, senza un adeguato sostegno economico e con un sistema pubblico che fatica a garantire risposte tempestive ed efficaci. Per questo – aggiunge il consigliere dem – chiediamo innanzitutto di implementare la presenza dei nuclei Alzheimer nelle RSA lombarde e, contestualmente, di incrementare del 10% per ciascun anno del triennio 2026–2028 i posti letto a contratto nei nuclei Alzheimer già attivi».

«Proponiamo inoltre una revisione graduale delle tariffe riconosciute per gli ospiti con Alzheimer nelle RSA con un aumento del 5% annuo nel triennio, sostenuto da 5 milioni di euro l’anno– prosegue Astuti – e l’emanazione di Linee guida regionali per chiarire la ripartizione degli oneri delle prestazioni sociosanitarie ad alta integrazione sanitaria».

Gli emendamenti dem intervengono anche sui Centri Diurni Integrati, prevedendo 6 milioni di euro per l’aumento dei posti a contratto, con attenzione ai territori montani e periferici, e 4,5 milioni di euro per incrementare del 10% la remunerazione giornaliera, al fine di contenere le rette. «Sono proposte concrete per rafforzare i servizi, sostenere le famiglie e costruire una rete di cura più equa e vicina alle persone» conclude Astuti.

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.