Appartamento in fiamme a Busto Arsizio, i vigili spengono le fiamme
Squadre dal comando provinciale e da Milano hanno spento il rogo divampato in serata in via Asmara
Un denso fumo ha interrotto la quiete serale in via Asmara a Busto Arsizio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato alle 20:30 e ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.
La squadra di soccorso è giunta rapidamente sul posto con un’autopompa e un’autobotte provenienti dal Comando provinciale, supportate anche da un’autoscala inviata dal Comando di Milano. L’obiettivo primario degli operatori è stato quello di circoscrivere e spegnere le fiamme prima che potessero estendersi ad altri locali dell’abitazione o agli appartamenti vicini.
I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo in tempi brevi. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone: non si registrano infatti feriti o intossicati a seguito dell’incendio.
