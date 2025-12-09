Varese News

Appartamento in fiamme a Busto Arsizio, i vigili spengono le fiamme

Un denso fumo ha interrotto la quiete serale in via Asmara a Busto Arsizio, dove si è sviluppato un incendio all’interno di un appartamento. L’allarme è scattato alle 20:30 e ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco.

La squadra di soccorso è giunta rapidamente sul posto con un’autopompa e un’autobotte provenienti dal Comando provinciale, supportate anche da un’autoscala inviata dal Comando di Milano. L’obiettivo primario degli operatori è stato quello di circoscrivere e spegnere le fiamme prima che potessero estendersi ad altri locali dell’abitazione o agli appartamenti vicini.

I Vigili del Fuoco sono riusciti a domare il rogo in tempi brevi. L’operazione si è conclusa senza conseguenze per le persone: non si registrano infatti feriti o intossicati a seguito dell’incendio.

Pubblicato il 09 Dicembre 2025
