Approvato il bilancio previsionale 2026-2028 di Malnate

Nel corso del Consiglio Comunale di Malnate, riunitosi nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, ha approvato il Bilancio di Previsione 2026–2028. L’Amministrazione ha completato l’iter entro i termini di legge per consentire agli uffici di operare con risorse certe fin dal primo giorno del nuovo anno, così da garantire continuità amministrativa ed efficienza nell’erogazione dei servizi ai cittadini.

A margine dell’assemblea cittadina, l’amministrazione ha spiegato le proprie scelte con un comunicato:

Il bilancio – si legge nella nota comunale – conferma una politica tariffaria improntata alla stabilità, con il mantenimento delle principali aliquote: addizionale comunale IRPEF allo 0,6% con esenzione fino a 15.000 euro, conferma delle aliquote IMU 2025 e delle tariffe dei servizi a domanda individuale, oltre all’adeguamento ISTAT del Canone Unico Patrimoniale. Non è previsto alcun ricorso all’indebitamento nel triennio 2026–2028.

Particolare attenzione è stata riservata alla manutenzione del patrimonio comunale, finanziata anche attraverso i proventi dei permessi di costruzione, e agli investimenti, che riguardano tra l’altro la conclusione del Polo Civico, la manutenzione straordinaria di scuole, stabili comunali, cimiteri, parchi e giardini, nonché il rifacimento dei manti stradali.

Sul fronte sociale ed educativo, il bilancio rafforza gli interventi a favore di giovani, famiglie e anziani, con maggiori risorse per i servizi educativi, l’asilo nido, il diritto allo studio, le scuole paritarie e l’area sociale. È inoltre previsto il potenziamento del personale comunale con nuove assunzioni nei servizi educativi, urbanistici, del personale e del territorio.

Un ruolo rilevante è svolto dalle risorse derivanti dal ristorno dei frontalieri, previste in modo prudenziale a causa del dibattito nazionale ancora in corso, ma ritenute fondamentali per i Comuni di confine.

Il bilancio presenta un avanzo presunto positivo di oltre 3,5 milioni di euro, a conferma della solidità dei conti comunali e della capacità di programmazione dell’Amministrazione.

Nel corso del Consiglio è stata inoltre comunicata l’avvenuta prelazione di Monte Morone e la conclusione dell’iter di concessione della farmacia comunale, con la firma del contratto avvenuta il 12 dicembre.

Dichiarazione del Sindaco: «Questo bilancio è il risultato di scelte responsabili e coerenti, che mettono al centro le persone, i servizi e la cura del territorio. Abbiamo voluto garantire stabilità fiscale, rafforzare il sociale e l’educazione, investire sulle manutenzioni e sulle opere pubbliche senza ricorrere a nuovo debito. Ringrazio gli uffici comunali, il Segretario Comunale dott. Rocco Ermidio e tutta la Giunta per il grande lavoro svolto: è un traguardo importante per la nostra comunità e una base solida per affrontare le sfide future».