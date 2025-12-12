Apre a Villa Borghi la mostra dedicata ad Antonio Pedretti. Il sindaco: “Biandronno diventa meta d’arte e turismo”

Domenica 14 dicembre , alle ore 11, Villa Borghi a Biandronno apre le sue porte all’arte di uno dei più grandi interpreti del paesaggio lombardo: il Maestro Antonio Pedretti. Con l’inaugurazione della mostra permanente dedicata al “Bianco Lombardo”, il paese entra ufficialmente nel circuito delle mete culturali e turistiche del territorio varesino, accanto a luoghi iconici come il Sacro Monte e l’Isolino Virginia.

Una collezione per raccontare il lago

Al piano terra della storica Villa Borghi, completamente restaurata negli ultimi anni, saranno esposte oltre 30 opere del pittore, tra grandi tele e quadri di formato più contenuto, in un allestimento pensato per offrire al visitatore un’esperienza immersiva nel paesaggio lacustre. Le tele ritraggono il lago di Varese in tutte le sue stagioni, luci e atmosfere, secondo la cifra stilistica unica di Pedretti, incentrata sul candore materico del “bianco”, che diventa simbolo di silenzio, sospensione e contemplazione.

Le parole del sindaco Porotti

Grande soddisfazione da parte del sindaco Massimo Porotti, che vede in questa inaugurazione un momento chiave per la crescita culturale e turistica del paese: «Nel corso di questo mandato ci siamo posti un obiettivo ambizioso: riqualificare il patrimonio culturale del nostro territorio. Villa Borghi, sia simbolicamente che fisicamente, rappresenta il cuore di questo percorso. Con l’arrivo della collezione di Antonio Pedretti compiamo un salto di qualità: non solo offriamo un’esperienza artistica di alto livello, ma connettiamo Biandronno al circuito culturale del territorio, accanto all’Isolino Virginia e al Sacro Monte».

Il sindaco sottolinea anche il valore strategico della scelta: «La presenza stabile delle opere del Maestro Pedretti rappresenta una grande opportunità anche in termini economici: l’aumento dei visitatori genererà nuove occasioni per l’intera comunità».

Un ponte tra arte, natura e territorio

Villa Borghi già ospita al primo piano l’esposizione permanente dei burattini di Gualberto Niemen, patrimonio donato al Comune, e con questa nuova ala espositiva amplia la propria offerta culturale diventando un polo museale diffuso. Il progetto è frutto di una collaborazione tra enti pubblici e fondazioni: il restauro dell’edificio è stato possibile grazie a fondi comunali, regionali, nazionali e della Fondazione Cariplo.

«Il Bianco Lombardo trova oggi una casa definitiva a Biandronno, luogo che il Maestro Pedretti ha scelto per raccontare il suo rapporto con il paesaggio e per restituire uno sguardo poetico su un territorio che merita di essere scoperto e valorizzato» – ha concluso Porotti.