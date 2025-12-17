A Saronno arriva volteggiando il Gobbo di Notre Dame

Domenica scorsa – 14 dicembre – si è tenuto il tradizionale Gran Galà sui Pattini di Italian Skating Saronno, un evento di grande prestigio che ha incantato il pubblico presente al palazzetto, gremito per l’occasione. Lo spettacolo ha portato in scena “Il Gobbo di Notre Dame”, una trama intensa e toccante ambientata nella Parigi del passato, interpretata con grande passione da tutti gli atleti della società.

La serata è stata impreziosita dalla gradita presenza della sindaca di Saronno, Ilaria Pagani, che ha voluto portare i suoi auguri di buone feste agli atleti e alle loro famiglie, sottolineando l’importanza dello sport e dei suoi valori per la comunità.

Oltre 100 atlete si sono esibite in pista, regalando al pubblico uno spettacolo emozionante e confermando l’eccellente lavoro svolto dalla società. Le coreografie, curate nei minimi dettagli, sono state ideate e realizzate dalle allenatrici federali di secondo livello Isabella Linda Pahontu e Valentina Spetale, che hanno saputo trasformare la storia in un racconto coinvolgente su pattini. E quindici mamme, dopo appena quattro lezioni, hanno fatto una piccola e coinvolgente esibizione.

Il Gran Galà ha rappresentato la perfetta conclusione di una stagione sportiva ricca di risultati positivi e grandi soddisfazioni per Italian Skating Saronno, che coglie l’occasione per augurare buone feste a tutti gli atleti e ai genitori. Un sentito ringraziamento va al presidente Airan Castillo e a tutto il corpo di lavoro della società, che con impegno e dedizione contribuisce ogni giorno alla crescita del gruppo: Francesco, Stefano, Gianluca, Luca, Federica, Veronica, Alessandra, Laura, Andrea, Davide e Marc.

Italian Skating Saronno saluta così una stagione di grande successo, con l’augurio di un futuro ricco di nuovi traguardi.

