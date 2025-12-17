Bar chiuso per 15 giorni a Castano Primo: “Frequentato da persone socialmente pericolose”
Il provvedimento del Questore di Milano arriva dopo controlli congiunti di Carabinieri e Polizia locale che hanno rilevato droga, una pistola irregolare e gravi violazioni igienico-sanitarie
Mercoledì 17 dicembre il personale della locale Stazione Carabinieri di Castano Primo ha notificato al titolare del “Bar Kappa” in piazza della stazione a Castano Primo, il provvedimento con cui il Questore di Milano Bruno Megale ha disposto la chiusura dell’esercizio per 15 giorni.
La decisione segue una serie di controlli e interventi svolti dai Carabinieri della Stazione di Castano Primo e della Polizia locale che hanno documentato una situazione di costante degrado e pericolosità sociale, riconducibile alla frequentazione del locale da parte di persone con precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi/oggetti atti ad offendere ed ubriachezza molesta.
Recentemente, ad integrare l’attività investigativa, è stato il controllo congiunto tra militari dell’Arma, personale della sezione di PG della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, operatori del Corpo Intercomunale di Polizia locale di Castano Primo e Nosate e Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione Alimentare di Milano, che ha inoltre fatto emergere varie gravi violazioni in materia igienico-sanitaria e di autocontrollo alimentare, ulteriormente indicative della gestione non conforme dell’esercizio, oltre al possesso di sostanze stupefacenti all’interno del bar, bilancino di precisione con tracce di droga ed una pistola risultata poi essere a salve e priva del tappo rosso utilizzata per spaventare i clienti molesti che portavano al deferimento dei gestori.
Il contesto complessivo rappresentato dai controlli ha delineato un quadro di abituale ritrovo di persone socialmente pericolose per la sicurezza pubblica del piccolo centro, motivo per cui il Questore di Milano ha applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, sospendendo la licenza del locale.
