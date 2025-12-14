Bizzozero in festa: premi, comunità e tradizioni alla “Festa di Bizzozero” 2025

Venerdì 12 dicembre si è svolta la tradizionale “Festa di Bizzozero”, appuntamento annuale promosso dal Circolobizzozero insieme ad ACLI Bizzozero, Club Bizzozero, Coop Il Centro, parrocchia di Bizzozero e Bizzozero.net. L’iniziativa, che ha coinvolto un vasto numero di realtà associative e cittadine, si è confermata anche quest’anno un momento centrale per celebrare l’identità e la coesione del quartiere.

L’apertura della serata è stata affidata all’ospite d’onore Silvestro Pascarella, direttore de La Prealpina, al sindaco Davide Galimberti e all’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio, protagonisti anche della consegna dei riconoscimenti principali.

Il Premio La Torretta 2025 è stato attribuito alla maestra Cristina Pirovano, premiata per il suo lungo impegno nel campo dell’educazione e, in particolare, per il lavoro dedicato alla trasmissione della conoscenza del territorio ai più giovani. Il titolo di Bizzozerese dell’anno a Bruno Dalla Valle, figura di riferimento per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico locale e per la realizzazione del ciclo di eventi “Guardiamoci intorno” che nel 2025 ha coinvolto l’intera comunità. A seguire, il Premio Don Giuseppe Macchi è stato assegnato alla giornalista de La Prealpina Adriana Morlacchi per il servizio “La mappa dei bisogni”, pubblicato il 19 agosto 2025.

Accanto ai premi principali, sono stati riconosciuti anche l’impegno di Chiara Daverio per il Comitato Genitori della Marconi, di Filippo Daverio per la Pallacanestro Bizzozero e di Graziano Aitis per il Circolobizzozero, a testimonianza della varietà e della vivacità delle realtà associative bizzozeresi.

La Festa è stata inoltre l’occasione per presentare diverse iniziative culturali e sociali: il nuovo Calendario bizzozerese, il progetto per bambini “Fiabe a Bizzozero”, il tradizionale presepe vivente “La Notte di Betlemme” e le attività dedicate alla conservazione e alla promozione della chiesa di Santo Stefano, durante le quali è stata ricordata con affetto la figura di Pino Terziroli, storico sostenitore del patrimonio comunitario.

Numerosa e qualificata anche la presenza istituzionale: hanno preso parte alla serata i consiglieri comunali Guido Bonoldi, Matteo Capriolo, Luca Paris, la coordinatrice del consiglio di quartiere 11 Ada Colombo e il suo predecessore Riccardo Tomaiuoli. Un segnale di attenzione delle istituzioni verso un quartiere che continua a distinguersi per spirito di iniziativa, senso civico e radicata appartenenza.